Serie A : la Lazio s’impose face à Cagliari

Ce lundi, la Lazio recevait Cagliari en fermeture de la 10e journée de Serie A. En proie au doute depuis le début de saison, les Laziales avaient absolument envie de s’imposer ce lundi. Et après une rencontre maîtrisée, le club de la capitale s’est imposé au terme d’une belle bataille. Malgré de nombreuses occasions en première période, la Lazio a fait la différence lors du second acte.

En effet, concédant plus de tirs que son adversaire, les locaux ont réussi à ouvrir le score grâce à Isaksen à la 66e minute de jeu. Malgré un baroud d’honneur des Siciliens en fin de match, la Lazio a tenu bon et a scellé son succès en fin de rencontre grâce à Mattia Zaccagni (2-0, 90+1e). Avec cette victoire, le club romain grimpe à la 8e place. Cagliari est 14e.