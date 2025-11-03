Menu Rechercher
Ligue des Champions

Real Madrid : le message touchant de Trent Alexander-Arnold à Diogo Jota

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Trent Alexander-Arnold @Maxppp
Ce mardi, le Real Madrid affronte Liverpool en Ligue des Champions. Une rencontre importante pour les Merengues qui n’ont pas fait le poids à Anfield la saison dernière face aux Reds. En essayant de renouer avec le succès sur les bords de la Mersey, Trent Alexander-Arnold, Xabi Alonso, Florentino Perez et Dean Huijsen ont rendu hommage à Diogo Jota en allant déposer des fleurs près du mémorial de Diogo Jota. Mort tragiquement sur les routes d’Espagne cet été, l’attaquant portugais a laissé derrière lui une image impeccable. Apprécié de tous, le Portugais est encore dans toutes les mémoires.

Real Madrid C.F.
Xabi Alonso, Trent, Huijsen y Emilio Butragueño rindieron un homenaje a Diogo Jota el día previo al partido entre el Liverpool y el Real Madrid.
Voir sur X

Ce lundi, Trent Alexander-Arnold, son ancien coéquipier à Anfield, a adressé un message touchant à l’ancien numéro 20 des Reds lors de son hommage : « Mon pote Diogo, tu nous manques tellement, mais tu es encore tellement aimé. Ta mémoire et celle d’André vivront toujours. Je souris chaque fois que je pense à toi, et je me souviendrai toujours des bons moments que nous avons partagés. Tu me manques, mon pote, chaque jour. Pour toujours, 20 YNWA (You’ll Never Walk Alone). Avec amour, Trent et sa famille. » A coté de ce message touchant, l’Anglais de 27 ans a déposé une manette de console en hommage à son ancien coéquipier, qui célébrait tous ses buts de cette manière.

