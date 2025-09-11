Aurélien Tchouameni a inauguré un stade à son nom

À Artigues-près-Bordeaux, en Gironde, Aurélien Tchouameni a vécu un retour aux sources émouvant en donnant son nom au stade du Mirail, là où il a découvert le football. Accueilli par un millier de personnes selon Ouest-France, le milieu de terrain du Real Madrid et de l’équipe de France a passé trois heures à signer des autographes, prendre des photos et échanger avec les enfants de l’école de foot. Il a retrouvé des visages familiers, de son ancien formateur Yannick Stopyra à son institutrice de CE1, Mme Labaure, qui le décrit comme « un chic garçon, toujours bienveillant ». À travers sa fondation Prosperi, Tchouameni avait déjà soutenu financièrement la rénovation des vestiaires à hauteur de 22 000 euros et contribué à divers projets solidaires, du Sénégal au Cameroun, montrant son attachement à l’enfance et au football.

Le milieu de terrain de l’équipe de France a profité de cette visite pour se replonger dans ses souvenirs et mesurer le chemin parcouru depuis ses débuts à Artigues-près-Bordeaux. Il a exploré les classes de son ancienne école et s’est informé auprès du maire sur l’évolution des lieux de son enfance. Entouré d’enfants et d’anciens voisins, il a plaisanté et partagé sa réussite, fruit de son talent et du soutien de sa famille. Pour Tchouameni, ce retour était plutôt émouvant : « j’ai passé une superbe journée avec tout le monde, je ne m’attendais pas à cet accueil-là. Je suis très heureux d’avoir partagé ce moment avec eux. J’ai revu beaucoup, beaucoup de visages : mes anciens profs, des amis d’enfance, les parents chez qui j’allais quand j’étais plus jeune, les éducateurs. C’était très émouvant. »