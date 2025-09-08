Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

EdF : Aurélien Tchouameni s’enflamme pour Manu Koné

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Manu Koné @Maxppp
France Islande

Ces derniers temps, Didier Deschamps fait plutôt confiance à Manu Koné pour évoluer aux côtés d’Aurélien Tchouameni, relevant ainsi Adrien Rabiot sur le banc. Un choix payant puisque le joueur de l’AS Rome fait plus que bonne impression. De quoi ravi Aurélien Tchouameni.

« Manu, c’est un top joueur. Il y a pas mal de personnes qui se rendent compte de la qualité qu’il a. On a une superbe relation sur et en-dehors terrain, il rend les choses plus simples », a-t-il confié en conférence de presse. Le milieu du Real Madrid et le joueur de l’AS Roma devraient de nouveau être alignés ce mardi contre l’Islande, au Parc des Princes, à l’occasion du deuxième match de qualifications pour le Mondial 2026.

Pub. le - MAJ le
