OM : Amine Gouiri sorti sur blessure contre Lorient

La très belle soirée de l’Olympique de Marseille vient de se contraster. Après avoir rapidement mené au score contre le FC Lorient, dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1, grâce à des buts de Mason Greenwood, Benjamin Pavard et Angel Gomes, l’attaquant de l’OM, Amine Gouiri, a dû quitter ses coéquipiers sur blessure.

Touché vers la 43e minute lors d’un contact avec Bamo Méïté, qui a bondi et mis son genou dans le visage de l’attaquant algérien en dégageant, il n’a pas pu reprendre et a immédiatement été pris en charge par les soigneurs. Acclamé par tout le Vélodrome au moment de sa sortie, le buteur de 25 ans a été remplacé par Matt O’Riley peu avant la mi-temps.