LOSC : les premiers mots du nouveau phénomène Hamza Igamane

C’était un nom encore méconnu du grand public il y a quelques semaines. Débarqué en provenance des Rangers dans les derniers jours du mercato, l’attaquant marocain Hamza Igamane a rapidement fait parler de lui. Et pour cause, il a démarré son aventure en Ligue 1 avec Lille de la meilleure des manières puisqu’il a marqué deux buts en 45 minutes pour son premier match. De quoi confirmer les nombreuses attentes à son sujet. Car s’il était inconnu en France, son profil avait rapidement séduit l’Écosse et le Maroc.

La suite après cette publicité

Acheté un peu plus de 10 millions d’euros par le LOSC, le Marocain était aussi dans le viseur de Rennes et Strasbourg. Mais il a donc décidé de privilégier une signature à Lille, qui discutait avec lui depuis plusieurs mois. Ce vendredi, après sa trêve internationale XXL avec le Maroc (1 but et 1 passe décisive), le buteur de 22 ans s’est présenté en conférence de presse. Il en a profité pour se présenter un peu plus et évoquer sa signature au LOSC. «J’aimerais d’abord remercier le club pour la confiance qu’ils m’ont accordée. Je suis venu car le projet était intéressant, le président m’a convaincu. Je veux apporter ma plus-value au LOSC. Au Maroc, j’ai joué dans un grand club, aussi bien d’un point de vue national que continental, donc il m’a aidé à devenir professionnel. Je n’ai pas eu de problème d’adaptation. J’ai été en Écosse où c’est très différent niveau culture et football. Donc en France, je ne me fais pas de soucis sur mon intégration», a-t-il d’abord lancé avant d’enchaîner.

Inspiré par Giroud et Drogba

L’international marocain (3 sélections, 2 buts) s’est ensuite exprimé sur son intégration et sur la longue attente autour de ce transfert. «Philippe Clément m’a aidé à beaucoup progresser. Mes amis, ma famille et mon entourage m’ont permis de donner le meilleur de moi-même. J’avais confiance en mes capacités et envers le président du LOSC pour trouver un accord. J’ai vécu cette période sans soucis, avec l’aide de Dieu. Osame Sahraoui, je l’ai rencontré en sélection, il est gentil et poli. J’ai parlé avec lui de la ville, de la météo (rires) et le club.» Le président Olivier Létang en a aussi profité pour révéler quelques détails sur cette signature. «On a échangé avec Hamza il y a plusieurs mois, en fin de saison dernière. Ç’a été assez long parce que son club était attaché à ce qu’il reste. Pour nous, c’était un choix évident de par ses qualités. Dans tous les échanges, j’ai beaucoup parlé avec Walid Regragui, le sélectionneur. Notamment sur comment était Hamza, travailleur, comment il se comportait dans un groupe. Car c’est très important. On a eu très régulièrement des échanges, jusqu’à la fin.»

La suite après cette publicité

Après sa première réussie face à Lorient, Hamza Igamane est donc attendu face au TFC ce week-end. Et le Marocain sera en concurrence avec un géant du foot français : Olivier Giroud. Un joueur qu’il apprécie tout particulièrement. «Giroud, je regarde depuis tout petit quand il jouait à Arsenal, qu’il jouait au plus haut niveau. Tout le monde le connaît, connaît son niveau et j’aime son style de jeu. Sinon, Didier Drogba m’a beaucoup inspiré, je pense que j’ai un peu le même style de jeu que lui. Donc j’espère qu’avec Giroud on va apporter à ce club», a-t-il lancé avant d’en dire plus sur lui et son histoire avant de rejoindre l’Europe. «J’ai joué dans les rues populaires du Maroc, parfois pieds nus avec les cailloux. Il y a beaucoup de talent dans ces rues qui n’ont pas eu cette chance. Je suis un exemple pour ces jeunes. On avait tous ce rêve de jouer dans un grand club. Je l’ai accompli mais il faut aller voir ces talents dans les rues. Quand je suis arrivé, j’avais un grand moral et mes coéquipiers m’ont beaucoup aidé à avoir ce niveau en 45 minutes. Dans le foot, vous savez qu’on ne marque pas à tous les matches et encore moins deux buts en une mi-temps. Mais la L1 est un championnat difficile et j’espère marquer à tous les matches.» La Ligue 1 est prévenue : Hamza Igamane a les crocs et veut marquer le LOSC de son empreinte.