Samuel Umtiti de retour à Lyon

Il ne fera pas son retour à l’OL. A priori. A la différence de Rachid Ghezzal, revenu il y a quelques jours à l’OL pour encadrer la jeune génération et apporter sa maîtrise technique tout au long de la saison, Samuel Umtiti ne devrait pas reporter les couleurs de son club formateur dans les prochains mois. Néanmoins, le champion du monde 2018 était de retour entre Rhône et Saône ce vendredi.

L’occasion pour le défenseur central de 31 ans de saluer quelques anciennes connaissances et de revenir voir les installations de son premier club. Venu avec une valise au camp d’entraînement des Rhodaniens, l’ancien du Barça est actuellement en pleine réflexion sur la suite de sa carrière. Miné par une blessure au genou qu’il traîne depuis 2018, Umtiti s’est sacrifié pour permettre à la France de remporter sa deuxième Coupe du monde et serait proche de prendre sa retraite à 31 ans après un passage fantomatique à Lille (13 matches en deux saisons).