Samuel Umtiti va prendre une décision radicale pour son avenir

Pendant que des champions du monde reviennent en Ligue 1, Samuel Umtiti la quitte. Le défenseur central a vu son contrat prendre fin au LOSC en juin dernier. Bien sûr, ça n’était une surprise pour personne. Il n’avait plus porté le maillot des Dogues depuis le 21 janvier 2024. C’était un 16e de finale de Coupe de France contre Racing Club de France (N2). En deux ans, il n’aura porté le maillot rouge lillois qu’à 13 reprises, toutes durant sa première année de contrat donc. Son corps l’a rattrapé, en plus d’avoir joué de malchance, comme lors de cette commotion cérébrale dont il a été victime face à Reims en septembre 2023.

Ce maudit genou est venu le rappeler à la cruelle réalité. Cette fameuse articulation qu’il a sacrifiée pour disputer le Mondial 2018 et obtenir le salut de la patrie reconnaissante. Heureusement, il a raflé un titre de champion du monde, mais le héros de la demi-finale face à la Belgique l’a payé cher. L’ancien Lyonnais n’a jamais récupéré de ses innombrables problèmes à ce niveau du corps, à part lors de cette parenthèse enchantée à Lecce lors de la saison 2022/2023 où il a tout de même disputé 25 matchs. Il estimait être à 60% de ses capacités. La faute à un flexum (une luxation limitant la flexibilité) dont il a dû se faire opérer une première fois le 14 février 2024.

Un dernier challenge ou la retraite

L’intervention a été un succès, mais il a fallu tout de même une seconde opération pour permettre à Umtiti de récupérer la totale mobilité de son genou gauche. Depuis, il n’a plus rejoué, mais l’espoir est toujours sauf. D’après ses proches, il estime avoir 100% de ses sensations et mieux encore, il ne ressent plus aucune douleur. Il l’a vérifié lui-même en s’entraînant tout l’été du côté de Barcelone en compagnie d’un préparateur physique, indique L’Équipe ce soir. Vous l’aurez compris, Umtiti est à la croisée des chemins. Le mercato vient de fermer ses portes, mais son statut de joueur libre lui permet de signer où bon lui semble.

Pour le quotidien, la donne est simple : le joueur, qui aura 32 ans en novembre, se donne encore jusqu’au mercredi 10 septembre pour prendre une décision quant à son avenir. En d’autres termes, il répond favorablement à une offre d’un club ou il met un terme à sa carrière sportive. La première hypothèse n’est pas vaine. Il a reçu des propositions durant l’été venant de France, d’Italie, du Moyen-Orient et même des États-Unis. Cette dernière destination l’attire notamment pour la suite de sa vie d’homme. Conscient de ne pas devoir accumuler trop de retard sur le reste d’un groupe, le champion du monde se donne donc une petite semaine de réflexion pour un nouveau challenge ou raccrocher les crampons.