Lille : mais où est passé Samuel Umtiti ?

Sa signature dans le nord avait nourri quelques motifs d’espoir l’été dernier. Après une saison placée sous le signe de la rédemption à Lecce, qui l’avait enfin vu être épargné par ses blessures récalcitrantes au genou, le champion du monde 2018 optait pour un retour chez lui, en France. Arrivé librement au LOSC après la fin de son contrat à Barcelone, Umtiti n’a finalement jamais été en mesure d’esquisser les mêmes élans qu’en Italie.

La suite après cette publicité

Lancé dès la 4e journée de Ligue 1 par Paulo Fonseca, l’ancien Lyonnais avait rapidement été ralenti par une commotion cérébrale subie face à Reims, avant de voir son temps de jeu s’effilocher les journées suivantes. Bilan à mi-saison : 182 minutes de jeu. Au mois de février, le LOSC sonnait le glas en annonçant que le joueur allait être opéré du genou, ce même genou gauche qui le handicape depuis des années. Vide de précision autour de la durée d’indisponibilité du joueur, cette annonce laissait tout de même deviner qu’on ne reverrait plus l’international tricolore fouler les pelouses de Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison.

À lire

Lille : nouvelles rassurantes pour Ethan Mbappé

Et maintenant ?

Sous contrat jusqu’en 2025 avec le LOSC, Umtiti devrait l’honorer jusqu’à son terme, alors qu’il y retrouvera Bruno Genesio, son ancien entraîneur à l’OL (son salaire contient une part variable liée au nombre de matches joués). Conscient de l’effort fourni par le club nordiste pour le recruter il y a un an, le joueur a toujours fait part de son souhait de s’y relancer, bien qu’il soit conscient que ses envies restent tributaires de son corps bien abîmé. Preuve en est : l’ancien Catalan, qui n’a joué qu’un match de Coupe de France en 2024, reste à ce jour à l’écart du groupe comme l’a expliqué Bruno Genesio après le match nul du LOSC face à Genk en amical hier (2-2).

La suite après cette publicité

«Il est avec nous là, il va participer au stage en Allemagne. Il ne s’entraînera pas avec le groupe, mais on va le prendre en main et s’en occuper pour tout faire pour qu’il puisse revenir», a confié le technicien de 57 ans dans des propos rapportés par Le Petit Lillois, avant de se montrer optimiste, mais toujours avec une pointe de prudence : «oui, on s’est parlé. Je lui parle régulièrement, tous les jours quasiment. Il va mieux. Il a repris la course, a repris le travail spécifique avec le préparateur athlétique. Il n’a pas de douleur. Je pense qu’il faut avancer au jour le jour, être attentif à ses sensations parce que c’est une longue blessure, mais on fait tout pour le remettre sur pied». Avec le départ de Leny Yoro pour Manchester United, la charnière lilloise semble aujourd’hui se dessiner avec un duo Alexsandro - Bafode Diakité, alors que Rafael Fernandes vient d’arriver en provenance d’Arouca. Pour doubler les postes, un quatrième strapontin est toujours disponible, mais l’incertitude reste entière autour de l’identité de son futur occupant…