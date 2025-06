PSG : Luis Enrique pense à Dembélé après la victoire contre Seattle

Après la victoire contre Seattle de son équipe, Luis Enrique a tenu à d’abord féliciter ses joueurs, avant de donner des nouvelles d’Ousmane Dembélé, arrivé blessé aux Etats-Unis dans cette Coupe du Monde des Clubs.

«Je pensais après le match qu’on a fait notre boulot. C’est difficile de jouer à l’extérieur, je veux dire sur une autre pelouse. C’est difficile de jouer avec la mobilité qu’on le souhaite. On termine 1er et on doit attendre l’adversaire. Comme toujours, dans une compétition comme ça, tu dois être attentif depuis le début de match. Les premières cinq minutes, je n’ai pas aimé. On a souffert sur des occasions. On a inversé. A la fin du match, on a mérité. Dembélé ? Je sais pas, j’espère. Il s’est bien remis. On va jouer dimanche. On est prêt comme équipe. Si Ousmane a récupéré, c’est mieux»