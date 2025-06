Le malaise Rodrygo enfle au Real Madrid, Viktor Gyökeres menace le Sporting

Le Real Madrid fixe le prix de Rodrygo

Au Real Madrid, le malaise Rodrygo fait les gros titres. L’affaire Rodrygo est rouverte, juge le journal Marca. Le Brésilien, qui semblait avoir retrouvé sa joie, n’a pas joué une seule minute contre Pachuca… Et Xabi Alonso ne lui a même pas demandé de s’échauffer, note le journal. Mundo Deportivo souligne dans ses pages intérieures que son avenir est relancé. La Cadena SER nous apprend que le Real Madrid fixe son prix à 90 M€. En cas de vente, ils utiliseront une partie de cet argent pour recruter le milieu tant désiré par Xabi Alonso. La Cadena SER ajoute qu’Arsenal est bien intéressé par le Brésilien. Mais l’intéressé souhaite explorer d’autres options. Chelsea, Liverpool ou encore Manchester United ont été cités comme des points de chutes à un moment, affaire à suivre.

La suite après cette publicité

Le coup de pression de Gyökeres

Jonathan David est désormais considéré comme la priorité en attaque par la Juventus de Turin puisque la piste menant à Viktor Gyökeres semble trop compliqué. Le Sporting campe sur ses positions et réclame 80 M€. Une situation qui agace fortement le buteur suédois qui menace de faire grève, comme l’explique O Jogo. L’international suédois envisage de ne pas se présenter au retour à l’entraînement du Sporting prévu le 1er juillet. Un moyen de mettre la pression sur sa direction qui refuse de libérer son joueur malgré l’intérêt prononcé d’Arsenal. La dernière offre des Gunners est de l’ordre de 70 M€, mais le club portugais en veut plus. Gyokeres est déterminé à partir avec l’ambition de franchir un cap dans sa carrière en rejoignant un club capable de concourir en Ligue des champions.

L’Atlético de Madrid se cache derrière l’arbitrage

Le PSG et Botafogo sortent vainqueurs de ce groupe détriment de l’Atlético de Madrid. La défaite 4-0 face aux champions d’Europe en titre a été fatal. Pour Marca, les Colchoneres n’ont tout simplement pas été à la hauteur. « Ils rentrent à la maison », écrit le journal AS. Dans les rangs madrilènes, on se cache derrière l’arbitrage pour justifier cette élimination précoce, revenant sur le penalty non accordé à Julian Alvarez face au PSG. La saison des hommes de Diego Simeone se termine sur une mauvaise note, les joueurs vont pouvoir partir en vacances et recharger les batteries avant de repartir sur une nouvelle saison.