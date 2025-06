Les options du Real Madrid pour remplacer Jude Bellingham

Dans cette saison 2024/2025 à rallonge, Jude Bellingham et le Real Madrid tirent la langue, mais les Merengues sont plus que jamais en course dans le Mondial des Clubs organisé aux États-Unis. Premier du classement du groupe H, le club espagnol est bien parti pour se qualifier pour les huitièmes de finale, même s’il faudra l’emporter contre Salzbourg vendredi prochain au Lincoln Financial Field de Philadelphie. Ensuite, ce sera repos pour tout le monde. Et surtout pour Jude Bellingham.

Depuis plusieurs mois, on sait que l’Anglais souffre énormément de l’épaule. Avant le coup d’envoi de la nouvelle compétition créée par la FIFA, la presse espagnole avait toutefois annoncé que le calvaire de l’ancien pensionnaire du BVB allait enfin s’arrêter avec la programmation d’une opération. Un passage sur le billard censé l’éloigner des terrains durant trois mois. À l’issue du match remporté face à Pachuca (3-1), le principal intéressé a confirmé qu’il allait passer par la case opération, ne chassant pas d’ailleurs son soulagement.

Güler et Camavinga en pole ?

«J’en suis arrivé au point où la douleur n’est plus si intense. J’en avais assez de jouer avec l’écharpe. Je perds beaucoup de poids à cause de la transpiration, et je dois me faire opérer après le tournoi. J’attends depuis un moment et ma patience est à bout, mais les kinésithérapeutes et les médecins ont été formidables». Depuis, certains médias annoncent que son indisponibilité pourrait s’étendre à quatre mois. Toujours est-il que cela ne changera pas véritablement le problème pour Xabi Alonso. Avec le départ de Luka Modric à l’issue du Mondial des Clubs et sans son numéro 5, le nouvel entraîneur va devoir repenser son entrejeu.

Pour rappel, Alonso nous a proposé un 4-3-3 contre Al-Hilal et Pachuca. À chaque fois, Bellingham était aligné sur le flanc gauche. Federico Valverde était son pendant droit et Aurélien Tchouameni positionné en sentinelle derrière les deux hommes. Avec un Bellingham hors service jusqu’à la fin de l’année, Alonso privilégiera-t-il un remplacement poste pour poste ? En jetant un coup d’oeil à l’effectif merengue, plusieurs noms sont disponibles. Le couteau suisse Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Güler et Dani Ceballos. Aujourd’hui, Camavinga semble être l’un des éléments les mieux placés pour remplacer Bellingham.

A priori, pas de recrues sauf si…

Annoncé de retour de blessure en juillet après sa rupture complète du tendon de l’adducteur, l’ancien Rennais est gaucher et peut donc parfaitement assumer ce côté du milieu. De plus, il possède une capacité technique reconnue et sait également se projeter vers l’avant comme son coéquipier. Le tout sans oublier sa science de la passe et le profil défensif en cas de besoin. Seul hic : ses blessures à répétition. Décisif face à Pachuca, Güler est l’autre favori. Contre Pachuca, le Turc avait évolué dans l’entrejeu, mais à droite. Lui aussi est gaucher et cette saison est censée être celle de son éclosion. Étincelant lorsqu’il évolue un cran plus bas qu’en attaque, Güler sait lancer ses partenaires, mais aussi faire les courses vers l’avant pour marquer. Le nom de Ceballos mérite d’être cité, même si l’Espagnol a aujourd’hui le spleen et voudrait aller voir ailleurs. Seul problème pour lui : Madrid n’a pas prévu de recruter au milieu.

En effet, il existe la possibilité de voir Xabi Alonso réclamer un renfort. Sauf que le recrutement d’un milieu est encore difficile à imaginer. Pour rappel, le coach merengue voulait ardemment Martin Zubimendi. Le joueur de la Real Sociedad avait même mis son transfert à Arsenal en stand-by, pensant voir la Casa Blanca arriver fort dans ce dossier. Au final, Florentino Pérez n’a pas bougé. Zubimendi l’a compris et se trouve désormais à Londres pour finaliser son arrivée chez les Gunners. Le président de la Casa Blanca a préféré foncer sur le jeune Argentin Franco Mastantuono. Un profil qui peut évoluer au milieu, même s’il semble partir de loin à bientôt 18 ans. A moins que la vente de Rodrygo ne change la donne. La Cadena SER explique que le Real Madrid est disposé à lâcher le Brésilien, qui a bizarrement disparu de la circulation, en échange de 90 M€. Une somme qui servirait à recruter le milieu tant attendu par Alonso…

