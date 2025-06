Real Madrid : la terrible nouvelle se confirme pour Jude Bellingham

Touché à l’épaule depuis bientôt un an et demi, Jude Bellingham va finalement passer par la case opération dans les prochaines semaines. En effet, l’Anglais a avoué qu’il allait se faire opérer, mais attendait la fin du Mondial des Clubs. «J’en suis arrivé au point où la douleur n’est plus si intense. J’en avais assez de jouer avec l’écharpe. Je perds beaucoup de poids à cause de la transpiration, et je dois me faire opérer après le tournoi. J’attends depuis un moment et ma patience est à bout, mais les kinésithérapeutes et les médecins ont été formidables», a ainsi déclaré l’ancien joueur de Dortmund.

Une intervention chirurgicale qui devrait toutefois avoir de graves conséquences pour le numéro 5 madrilène. Ce lundi, Alberto Pereiro, journaliste espagnol, a ainsi affirmé que le principal concerné devrait manquer entre trois et quatre mois de compétition. «Il sera probablement hors-jeu pendant toute l’année 2025», a même ajouté l’intéressé sur Radioestadio Noche. Une terrible nouvelle pour les Merengues mais également pour Xabi Alonso, qui va désormais devoir trouver la bonne formule pour compenser la longue absence à venir de son protégé.