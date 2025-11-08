Liga : le supersub Griezmann sauve l’Atlético avec un doublé contre Levante

L’Atlético de Madrid a souffert, mais a fini par s’imposer (3-1) face à un Levante combatif au Riyadh Air Metropolitano. Surpris en première période par l’égalisation de Manu Sánchez (21e), peu après l’ouverture du score madrilène sur le CSC de Adrián de la Fuente (12e), les Colchoneros ont mis du temps à trouver la faille dans un bloc granota bien organisé. Fidèle à ses principes, Diego Simeone a relancé son équipe après la pause, en misant sur l’intensité et la profondeur.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Atlético 25 12 +13 7 4 1 24 11 17 Levante 9 12 -7 2 3 7 16 23

La révolte madrilène a fini par payer grâce à Antoine Griezmann, une nouvelle fois décisif après son entrée en jeu, qui a marqué à la 61e minute, avant que l’Atlético ne prenne définitivement le dessus grâce à sa supériorité physique et collective, symbolisé par le doublé du Français (80e). Ce succès permet aux Rojiblancos de consolider leur 3ème place au classement et de rester dans le sillage du duo de tête. Levante, malgré une prestation encourageante, repart bredouille et reste englué à la 17ème position, toujours à la recherche d’un second souffle dans cette Liga exigeante.