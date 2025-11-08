Menu Rechercher
Commenter
Liga

Liga : le supersub Griezmann sauve l’Atlético avec un doublé contre Levante

Par Valentin Feuillette
1 min.
Antoine Griezmann @Maxppp
Atlético 3-1 Levante

L’Atlético de Madrid a souffert, mais a fini par s’imposer (3-1) face à un Levante combatif au Riyadh Air Metropolitano. Surpris en première période par l’égalisation de Manu Sánchez (21e), peu après l’ouverture du score madrilène sur le CSC de Adrián de la Fuente (12e), les Colchoneros ont mis du temps à trouver la faille dans un bloc granota bien organisé. Fidèle à ses principes, Diego Simeone a relancé son équipe après la pause, en misant sur l’intensité et la profondeur.

La suite après cette publicité

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
4 Logo Atlético Atlético 25 12 +13 7 4 1 24 11
17 Logo Levante Levante 9 12 -7 2 3 7 16 23

La révolte madrilène a fini par payer grâce à Antoine Griezmann, une nouvelle fois décisif après son entrée en jeu, qui a marqué à la 61e minute, avant que l’Atlético ne prenne définitivement le dessus grâce à sa supériorité physique et collective, symbolisé par le doublé du Français (80e). Ce succès permet aux Rojiblancos de consolider leur 3ème place au classement et de rester dans le sillage du duo de tête. Levante, malgré une prestation encourageante, repart bredouille et reste englué à la 17ème position, toujours à la recherche d’un second souffle dans cette Liga exigeante.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Atlético
Levante

En savoir plus sur

Liga Liga
Atlético Logo Atlético Madrid
Levante Logo Levante
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier