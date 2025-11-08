Ligue 1
Strasbourg : La Meinau remplie pour la réception de Lille
1 min.
@Maxppp
Le Racing Club de Strasbourg va enfin pouvoir compter sur un stade rempli. En effet, la tribune nord du Stade de la Meinau sera réouverte, à l’occasion de la réception de Lille pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, comme le rapporte L’Équipe. Après plusieurs mois de travaux et une évolution progressive de sa capacité, le stade pourra enfin afficher complet.
Il s’agira d’une grande première pour Liam Rosenior, arrivé sur le banc en août 2024 et qui n’avait jusque-là jamais vu La Meinau rempli. « Je suis très impatient », a confié l’entraîneur anglais en conférence de presse.
