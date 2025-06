DNCG : Bordeaux sanctionné, Nîmes exclu de toutes compétitions

Ce mardi 24 juin, de nombreux clubs sont passés devant la DNCG, la Direction nationale de Contrôle de Gestion. Le gendarme du football français a notamment émis une sanction envers les Girondins de Bordeaux. Néanmoins, cette dernière n’est pas la plus handicapante puisque le club au scapulaire reste bien en National 2 mais verra sa masse salariale être encadrée.

La suite après cette publicité

Pour Nîmes c’est bien plus grave en revanche. Relégués de Ligue 1 en 2021 et de Ligue 2 en 2023, les Crocodiles ont été relégués sportivement cette saison de National 1. Devant rejoindre la National 2, Nîmes n’évoluera pas à ce niveau et vient d’être exclu des compétitions nationales. Ainsi, le Nîmes Olympiques devrait redescendre au minimum en Régional 1, la sixième division, si ce n’est pas plus bas …

Les décisions de la DNCG

Décision : Accepte le budget en l’état.

US Orléans Loiret Football (National 1), Istres FC (National 2), US Chantilly (National 2), Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC (National 2), US Boulogne CO (National 1) et AS Furiani Agliani (National 2),

Décision : Encadrement de la masse salariale.

La Roche VF (National 2), La Berrichonne de Châteauroux (National 1), FC Girondins de Bordeaux (National 2), US Créteil Lusitanos (National 2), Montpellier Méditerranée Futsal (D1 Futsal), AS MONACO FF (D3 Féminine), Albi Marssac TF ASPTT (D3 Féminine) et RC Pays de Grasse (National 2).

Décision : Autorisation accession en National 1 et encadrement de la masse salariale.

La suite après cette publicité

Fleury 91 FC (National 2), Stade Briochin (National 2) et Le Puy Football 43 Auvergne (National 2).

Décision : Exclusion de l’équipe première des compétitions nationales.

La suite après cette publicité

Nîmes Olympique (National 1).