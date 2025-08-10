Menu Rechercher
Commenter 9
La nouvelle piste onéreuse de Newcastle pour remplacer Alexander Isak

Newcastle ratisse large. Avec le possible départ d’Alexander Isak, qui a notifié à sa direction son désir de partir cet été, les Magpies sont à la recherche de son remplaçant. Longtemps pisté, Benjamin Sesko va s’engager à Manchester United, ce qui force encore Newcastle à revoir ses plans. Selon The Athletic, c’est désormais du côté du Portugal que scrutent les dirigeants anglais.

Ce vendredi, le média nous informe que Samu Aghehowa serait maintenant une piste étudiée par le club pour succéder au Suédois. Si aucune offre n’a encore été formulée à Porto, l’international espagnol (2 sélections) a beaucoup de partisans en interne. Auteur de 19 buts pour sa première saison dans le championnat portugais, l’attaquant de 21 ans devrait susciter d’autres intérêts cet été.

Voir tous les commentaires (9)
