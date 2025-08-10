Nicolas Jackson demande son départ de Chelsea

Nicolas Jackson sera-t-il le prochain attaquant au cœur d’un gros transfert durant ce mercato ? Selon le Daily Mail, l’international sénégalais de 24 ans a déclaré à la hiérarchie de Chelsea qu’il souhaite quitter Stamford Bridge cet été, et a été écarté du groupe pour le match amical disputé par son équipe contre le Bayer Leverkusen (victoire des Blues 2-0). Il s’est entraîné seul à Cobham hier, pendant que ses coéquipiers préparaient la rencontre.

La suite après cette publicité

Toujours selon le quotidien britannique, plusieurs clubs seraient intéressés par l’ancien joueur de Villarreal, à l’image de l’AC Milan, de la Juventus et surtout de Newcastle. Les Magpies, qui ont déjà manqué les pistes Benjamin Šeško (officialisé ce samedi à Manchester United) et Hugo Ekitike (recruté par Liverpool), ne voudront certainement pas échouer sur leur plan C. Chelsea, de son côté, estime la valeur de Jackson supérieure aux 85 millions d’euros déboursés pour le Slovène, et aux 95 millions dépensés par les Reds pour le Français.