Manchester United claque 85 M€ pour Benjamin Šeško

C’est l’été de toutes les folies à Manchester United, ou peut-être l’été de la reconstruction. Après une saison calamiteuse à tous points de vue, qui l’empêchera de disputer une compétition européenne cette saison, le club mancunien est en plein remodelage du visage de son effectif. Marcus Rashford a rejoint le Barça sous la forme d’un prêt, tandis que Jadon Sancho, Alejandro Garnacho ou encore Antony, disposent tous d’un bon de sortie. Pour sa première saison complète à Manchester United, Ruben Amorim pourra compter sur Matheus Cunha et Bryan Mbeumo, deux joueurs référencés en Premier League et achetés respectivement 74 et 75 millions d’euros à Wolverhampton et Brentford.

La suite après cette publicité

Ce recrutement dans le championnat domestique traduit un certain changement dans la politique de recrutement du club, soucieux désormais de pouvoir compter sur des éléments tout de suite prêts. Au poste de numéro 9, Watkins, Nicolas Jackson ou encore Alexander Isak ont ainsi tous été identifiés comme des profils susceptibles de renforcer l’effectif. Mais la position de leurs homologues anglais, inflexible, ou leurs tarifs fixés, prohibitifs, ont poussé Manchester United à se tourner vers l’étranger. C’est là que l’opportunité Benjamin Sesko a sonné comme une évidence.

La suite après cette publicité

Plus de 220 millions d’euros de dépenses cet été

Ardemment courtisé par Newcastle qui voulait en faire le successeur désigné d’Alexander Isak, l’attaquant slovène a finalement tranché en faveur des Red Devils, qui ont déboursé 76,5 millions d’euros, plus 8,5, pour s’attacher ses services. Le joueur de 22 ans a signé un contrat jusqu’en 2030. «Manchester United est heureux de confirmer que Benjamin Sesko a rejoint le club, sous réserve d’inscription. L’international slovène a signé un contrat jusqu’en juin 2030. Au cours des deux dernières saisons, Sesko est le joueur de moins de 23 ans le plus prolifique des cinq grands championnats européens», indique le communiqué de Manchester United.

Auteur de 13 buts et 5 passes décisives en 33 rencontres de Bundesliga l’an passé avec Leipzig, Sesko était l’un des numéros neufs les plus courtisés du continent. Mobile, fin techniquement, plutôt véloce malgré son mètre 95, le Slovène répond au cahier des charges de l’attaquant moderne. Des qualités qui ont donc convaincu Manchester United de faire grimper la note de son mercato à plus de 220 millions d’euros cet été.