Manchester United a bouclé le transfert de Benjamin Sesko

C’était un des feuilletons du moment et il est en passe d’être conclu. Ces dernières semaines, Benjamin Sesko était notamment convoité par Manchester United et Newcastle. L’attaquant slovène était même proche de rejoindre les Magpies, qui risquent de perdre Alexander Isak, mais il devrait finalement prendre la direction d’Old Trafford.

Effectivement, un accord a été trouvé entre les Red Devils et le RB Leipzig comme l’indique The Athletic. Les Mancuniens vont débourser 76,5 millions d’euros ainsi que 8,5 millions d’euros sous forme de bonus pour s’offrir le buteur, qui sort d’une saison à 13 buts et 5 passes décisives en 33 rencontres de Bundesliga.

Un nouveau gros chèque

Le média précise que Newcastle avait aussi trouvé un accord avec la formation de la célèbre boisson énergisante, mais le joueur avait donné ses faveurs à Manchester United. Les discussions ont avancé positivement et un accord a été trouvé ce jeudi. Un nouveau renfort de poids pour Ruben Amorim, dont le secteur offensif a connu un énorme chantier cet été.

Les Mancuniens ont effectivement déjà mis environ 80 millions d’euros à la poche pour Bryan Mbeumo, et 75 millions d’euros pour Matheus Cunha. Avec l’arrivée de Sesko, les Red Devils auront dépassé les 250 millions d’euros de dépenses rien que pour leur attaque cet été. On leur souhaite un meilleur sort que les derniers blockbusters estivaux mancuniens comme Rasmus Hojlund, Antony ou Jadon Sancho…