Newcastle va augmenter son offre pour Strand Larsen

Newcastle risque bien d’être le point névralgique de la fin du mercato en Angleterre. Principalement en raison du cas Alexander Isak, puisque le Suédois souhaite toujours quitter les Magpies pour rallier Liverpool. Mais avant même le feuilleton Isak, Newcastle se cherchait un buteur, échouant sur chaque dossier, de Delap à Ekitike en passant par Joao Pedro.

C’est pourquoi ils ne renoncent pas à faire venir Jorgen Strand Larsen, l’attaquant norvégien de Wolverhampton. Prêté avec obligation d’achat la saison passée par le Celta Vigo, il a donc été définitivement recruté cet été, pour 30 M€. Et c’est plus du double que Newcastle va proposer pour tenter de convaincre les Wolves de lâcher leur buteur, auteur de 14 réalisations en Premier League la saison passée. Après deux premières offres repoussées, Newcastle a prévu d’envoyer une offre d’environ 70 M€.