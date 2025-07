Liverpool claque 90 M€ pour Hugo Ekitike

Voilà un transfert que pas grand monde n’avait vu venir. Après quelques jours de négociations, Liverpool et l’Eintracht Francfort sont tombés d’accord pour la somme de 90 M€ (plus 5 M€ de bonus) pour la venue d’Hugo Ekitike à Anfield. Arrivé en Angleterre, l’attaquant a passé sa visite médicale et vient de signer son contrat en faveur de sa nouvelle équipe. Il est maintenant lié aux Reds jusqu’en 2030, plus une année en option et devient le 6e joueur français le plus cher de l’histoire.

La suite après cette publicité

«Le Liverpool FC a conclu un accord pour le transfert de l’attaquant de l’Eintracht Francfort Hugo Ekitike, sous réserve de l’autorisation internationale. Le joueur de 23 ans a passé avec succès un examen médical et a accepté les conditions personnelles avec les Reds, lui permettant de s’envoler pour Hong Kong pour rejoindre ses nouveaux coéquipiers lors de leur tournée de pré-saison en Asie plus tard cette semaine.», informe Liverpool à l’instant. Même si son transfert pose question pour certains supporters, Ekitike revient sur le premier plan médiatique en signant pour l’un des plus grands clubs du monde, deux ans après son échec du côté du PSG.

La suite après cette publicité

Une féroce concurrence l’attend

Son passage à l’Eintracht Francfort lui a permis de rebondir rapidement. D’abord prêté six mois en Allemagne, le joueur de 23 ans s’est rendu indispensable au point de devenir un duo redoutable avec Omar Marmoush. L’Égyptien parti à Manchester City l’hiver dernier, l’ancien Rémois a poursuivi, seul, son petit bonhomme de chemin. Il n’aura pas remporté de titre majeur et s’est arrêté en quart de finale de Ligue Europa, battu par le futur vainqueur Tottenham mais il quitte Francfort la tête haute (64 matchs, 26 buts et 14 passes décisives).

Voilà faire de quoi oublier la période compliquée à Paris. Barré par la concurrence de Mbappé, Neymar et Messi, Ekitike a sans doute rejoint une équipe phare non seulement trop tôt dans sa carrière, mais qui plus est dysfonctionnelle à cette période. Après l’avoir recruté 35 M€, le club de la capitale l’a revendu 16 M€ à Francfort l’an passé, qui l’envoie à Liverpool pour une somme près de 6 fois supérieure. La concurrence sera en revanche terrible chez les Reds, champions d’Angleterre en titre. Le natif de Reims sera très attendu.