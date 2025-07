Liverpool : le transfert astronomique d’Hugo Ekitike pose déjà question

Hugo Ekitike veut être au rendez-vous. Cet été 2025, le Français va rejoindre Liverpool, champion d’Angleterre et cador européen. Une nouvelle chance pour l’ancien joueur de Reims qui avait déjà eu une belle opportunité dans sa carrière en rejoignant le Paris Saint-Germain en 2022 sous la forme d’un prêt avant d’être définitivement transféré. Après une première saison à 4 buts et 4 assists en 32 matches toutes compétitions confondues, celui qui était remplaçant n’entrait pas dans les plans du nouveau coach, Luis Enrique. Il a donc été poussé vers la sortie au mercato d’été 2023. Mais Ekitike est resté, lui qui a fini au placard. Une fois l’hiver venu, il a rejoint l’Eintracht Francfort sous la forme d’un prêt avant d’être transféré.

La suite après cette publicité

Un rendez-vous à réussir après le PSG

Un club où il est monté en puissance les six premiers mois avant de tout exploser en 2024-25. Une saison à 22 buts et 12 passes décisives en 48 apparitions toutes compétitions confondues qui lui a ouvert les portes des meilleurs clubs. Longtemps sur le coup pour en faire le remplaçant d’Alexander Isak en cas de départ chez les Reds, Newcastle a été devancé par Liverpool. Arne Slot, qui a discuté avec le Frenchy, et le club de la Mersey ont poussé pour le signer. Son transfert d’un peu plus de 90 M€ (bonus compris) est à présent imminent. L’avant-centre est attendu en Angleterre pour passer sa visite médicale avant de signer un bail de six ans. Il s’agit d’un sacré pari pour les Reds. Si Isak était une valeur sûre de la Premier League, Ekitike ne connaît pas le championnat et le foot anglais.

La suite après cette publicité

Il va devoir s’adapter et surtout convaincre, lui qui vient pour remplacer un Darwin Nuñez décevant et sur le départ. Son arrivée pose donc question et suscite certains doutes. Le Liverpool Echo écrit d’ailleurs que plusieurs fans du LFC s’interrogent sur son apport. Mais le média anglais les rassure : «il a tout de même terminé parmi les cinq meilleurs buteurs de Bundesliga cette saison, parmi les huit meilleurs passeurs et le joueur ayant tenté le plus de tirs. Ekitike et Florian Wirtz, recrue record de Liverpool, figuraient parmi ceux qui ont touché le plus de poteaux. Et Ekitike surpasse Isak au même âge, alors que ce dernier venait de terminer son passage à la Real Sociedad et était en route pour Newcastle.»

Il y a des interrogations à son sujet

Le LE, qui estime qu’il «n’est pas encore un produit fini», poursuit : «Liverpool continue de se tourner vers la Bundesliga après l’arrivée des joueurs du Bayer Leverkusen, Wirtz et Jeremie Frimpong, cet été. Les trois dernières recrues de Jürgen Klopp évoluaient en Allemagne : Dominik Szoboszlai, Wataru Endo et Ryan Gravenberch. Mais si Ekitike rejoint Liverpool, il espère contrer plusieurs tendances, notamment le relatif manque de succès des joueurs français arrivés à Anfield. Au total, 18 joueurs du pays ont joué pour l’équipe première des Reds, dont plus de la moitié ont été recrutés sous le règne de l’ancien sélectionneur de l’équipe de France Gérard Houllier.» En Angleterre, on espère donc qu’il fera mieux que certains joueurs tricolores passés par là-bas.

La suite après cette publicité

De son côté, The Athletic se réjouit de cette signature. «Liverpool a toujours visé un jeune attaquant capable de représenter le club pendant de nombreuses années. Ekitike correspond parfaitement à ce profil. Il l’a démontré la saison dernière en inscrivant 22 buts toutes compétitions confondues et en délivrant 12 passes décisives. Grand, rapide, il constituera un point de convergence pour les arrières latéraux et les milieux de terrain créatifs. L’entraîneur Arne Slot aime que son avant-centre travaille dur sans possession, et Ekitike suivra ces consignes tout en aidant les autres à représenter une menace régulière dans la surface grâce à ses déplacements astucieux».

Beaucoup d’attentes en Angleterre

Journaliste pour ce média, Thom Harris a commenté : «seul Mohamed Salah a cumulé plus de buts et de passes décisives en contre-attaque qu’Ekitike dans les quatre grands championnats européens la saison dernière, tandis qu’aucune équipe n’a marqué plus que Liverpool (14 buts). Sa capacité à mener des contre-attaques rapides grâce à ses dribbles fluides et à les conclure grâce à son instinct de buteur fait de lui un espoir prometteur à la tête d’une autre équipe de contre-attaque de grande qualité.» Spécialiste du football anglais, le journaliste Salim Baungally, lui, se pose des questions. «Ekitike suscite beaucoup d’interrogations. Je vais même aller plus loin. La presse anglaise, très auto-centrée, ainsi que certains fans, ne le connaissent pas. »

La suite après cette publicité

Il poursuit : «donc ils ont refait pour certains titres, notamment le Daily Mail, tout son parcours en s’appuyant sur son échec au PSG. Ses statistiques en Allemagne intéressent malgré tout. La grosse déception pour Darwin Nuñez touche beaucoup. Pourtant, nombreux sont les fans qui veulent encore croire en l’Uruguayen, surtout que l’an dernier il a marqué des buts clés dans la course au titre. Donc il va y avoir quelque chose de particulier avec la somme mise sur le Français. Est-ce une raison pour obligatoirement le titulariser ? Ou bien Slot va-t-il se montrer patient avec lui ? Ça va être une question clé de sa gestion. » Du côté des consultants, son cas fait aussi parler.

La pression d’un gros transfert à gérer

Micah Richards a confié à son sujet : «concernant Ekitike, j’ai beaucoup parlé de lui avec Thierry (Henry). Il dit que ce n’est pas un joueur frustrant, mais un moment il est incroyable et l’instant d’après, il ne maîtrise pas très bien les bases. Il a dit que s’il réussissait et s’améliorait, son potentiel pourrait être très, très élevé.» Frank Leboeuf, ancien de Chelsea, a lui quelques doutes. «Je suis content pour Hugo, c’est sûr. J’espère vraiment qu’il servira Liverpool de la meilleure façon possible et qu’il sera à la hauteur du prix payé. Mais permettez-moi d’avoir quelques doutes. Je l’ai vu jouer au Paris Saint-Germain. C’était compliqué, car il y avait Messi, Neymar et Mbappé à l’époque. Mais il n’a été bon qu’un an.»

Le champion du monde 98 poursuit : «ce prix met beaucoup de pression sur ses épaules, alors j’attends de voir. J’espère vraiment qu’il fera de bonnes choses, mais il faudra attendre. Ils ont été prévenus par le transfert de Nuñez et maintenant ils font pareil avec Ekitike. Il a été absolument fantastique et formidable la saison dernière, mais Liverpool et la Premier League, c’est une autre histoire, alors attendez de voir.» Présent avec lui en plateau, Steven Nicol, ancien joueur de Liverpool, a rétorqué : « c’est un peu dur, Frank. Ce n’est pas parce que tu as recruté un joueur qui ne te convient pas que cela devrait t’empêcher d’en recruter un autre ? C’est juste un exemple d’avertissement, alors voilà. »

Ekitike a aussi des soutiens

Il a ajouté : «vous avez Son Heung-min, (Erling) Haaland vient de la Bundesliga. Ce n’est pas comme si les joueurs de Bundesliga n’avaient pas l’habitude de marquer en Premier League. Bobby Firmino l’a fait à Liverpool. Ce gars a 23 ans. Si, comme (Darwin) Nuñez, Ekitike ne réussit pas, Liverpool récupérera quand même une bonne partie de cet argent, comme avec Nuñez. C’est l’un des meilleurs attaquants du monde actuellement, il faut donc payer le prix fort. Je me suis creusé la tête pour comprendre ce qu’il ne sait pas faire. Il a les buts, la technique, il peut garder le ballon, il peut faire des têtes, il a deux pieds… Je ne trouve rien qui me permette de dire : "ils doivent travailler sur ceci, il doit travailler sur cela". Il a tout.»

Leboeuf a conclu : «quand vous dites que je suis dur, je dis simplement d’attendre et de voir. C’est la seule chose que j’ai dite. Il a fait une saison formidable la saison dernière, mais je l’avais déjà vu au Paris Saint-Germain et, désolé, on a déjà vu des joueurs venant de Bundesliga, avoir des difficultés en Premier League.» Ancien du club, Djibril Cissé, lui, croit en ce transfert. C’est ce qu’il a confié à L’Equipe. «Je pense que son transfert a dû étonner pas mal de gens à Liverpool, déjà (…) Il aurait été fou de ne pas y aller, surtout. Après, il faudra qu’il performe. Mais avec ce qu’il montre, en club comme chez les Espoirs, ce n’est plus le même qu’à Paris. Il a retrouvé la confiance, l’envie de jouer, il tente des trucs de fou et ça réussit, surtout.» Ekitike répondra à toutes les questions et les attentes sur le pré. La meilleure des réponses au final…