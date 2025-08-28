OM : les premiers mots d’Hamed Junior Traoré

Photographié à son arrivée à l’aéroport de Marignane, Hamed Junior Traoré va bientôt devenir une recrue officielle de l’Olympique de Marseille. Le milieu va être prêté par Bournemouth avec une option quasiment obligatoire fixée à 8 M€. En attendant de signer son contrat, le joueur a fait part de sa joie de signer à l’OM et de retrouver Roberto De Zerbi qu’il a côtoyé à Sassuolo.

«C’est un grand club, un club qui me voulait. Je suis content d’être là. Maintenant j’espère aider l’équipe, prendre le plus de plaisir possible, et essayer d’atteindre nos objectifs. Cela me fait plaisir de le (Roberto De Zerbi, ndlr) retrouver, c’est un grand coach. En Italie tout s’était bien passé. Évidemment que sa présence a compté dans ma décision», a-t-il confié dans des propos relayés par La Provence.