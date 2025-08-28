Menu Rechercher
Commenter 24
Ligue 1

OM : les premiers mots d’Hamed Junior Traoré

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Hamed Junior Traoré sous le maillot de l'AJA. @Maxppp

Photographié à son arrivée à l’aéroport de Marignane, Hamed Junior Traoré va bientôt devenir une recrue officielle de l’Olympique de Marseille. Le milieu va être prêté par Bournemouth avec une option quasiment obligatoire fixée à 8 M€. En attendant de signer son contrat, le joueur a fait part de sa joie de signer à l’OM et de retrouver Roberto De Zerbi qu’il a côtoyé à Sassuolo.

La suite après cette publicité

«C’est un grand club, un club qui me voulait. Je suis content d’être là. Maintenant j’espère aider l’équipe, prendre le plus de plaisir possible, et essayer d’atteindre nos objectifs. Cela me fait plaisir de le (Roberto De Zerbi, ndlr) retrouver, c’est un grand coach. En Italie tout s’était bien passé. Évidemment que sa présence a compté dans ma décision», a-t-il confié dans des propos relayés par La Provence.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (24)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Bournemouth
Hamed Junior Traore

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Hamed Junior Traore Hamed Junior Traore
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier