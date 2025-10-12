Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

PSG : la valeur marchande de Dembélé a complètement explosé

Par Allan Brevi
1 min.
Dembélé contre l'OM @Maxppp

La valeur marchande d’Ousmane Dembélé a littéralement explosé sur le marché des transferts. Selon le site spécialisé Transfermarkt, le joueur du PSG et de l’équipe de France est désormais estimé à 100 millions d’euros, faisant de lui le joueur le plus cher du club parisien. Derrière lui, on retrouve Vitinha, Doué, Neves ou encore Kvaratskhelia, tous évalués à 90 millions d’euros, mais aucun ne parvient à égaler la flambée du Français.

La suite après cette publicité

Cette montée en valeur est spectaculaire : en octobre 2024, Dembélé était estimé à seulement 60 millions d’euros, soit une augmentation de 40 millions. Ses performances en Ligue des Champions et surtout la consécration avec le Ballon d’Or 2025 ont propulsé l’attaquant parisien parmi les joueurs les plus cotés du marché actuel, confirmant son statut de star internationale. Pour rappel, le PSG l’avait recruté pour environ 50 millions d’euros.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
France
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
France Flag France
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier