PSG : la valeur marchande de Dembélé a complètement explosé

La valeur marchande d’Ousmane Dembélé a littéralement explosé sur le marché des transferts. Selon le site spécialisé Transfermarkt, le joueur du PSG et de l’équipe de France est désormais estimé à 100 millions d’euros, faisant de lui le joueur le plus cher du club parisien. Derrière lui, on retrouve Vitinha, Doué, Neves ou encore Kvaratskhelia, tous évalués à 90 millions d’euros, mais aucun ne parvient à égaler la flambée du Français.

Cette montée en valeur est spectaculaire : en octobre 2024, Dembélé était estimé à seulement 60 millions d’euros, soit une augmentation de 40 millions. Ses performances en Ligue des Champions et surtout la consécration avec le Ballon d’Or 2025 ont propulsé l’attaquant parisien parmi les joueurs les plus cotés du marché actuel, confirmant son statut de star internationale. Pour rappel, le PSG l’avait recruté pour environ 50 millions d’euros.