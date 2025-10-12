Ousmane Dembélé présente son Ballon d’Or à Évreux

Moment d’émotion et de fierté à Évreux. Ce dimanche, Ousmane Dembélé est revenu dans sa ville de cœur pour célébrer son Ballon d’Or 2025, décroché il y a quelques semaines. Sous les applaudissements, l’attaquant du Paris Saint-Germain est apparu sur la place de la mairie, trophée en main, tandis que résonnait la musique iconique de la Ligue des Champions. Le Champion du Monde 2018, actuellement en convalescence et absent du rassemblement des Bleus, était donc disponible pour présenter son trophée.

Un retour hautement symbolique pour le joueur de 28 ans, qui tenait à vivre une fête populaire, simple et proche du peuple. Une journée mémorable pour Évreux, qui voit l’un de ses enfants prodiges revenir, Ballon d’Or à la main. «Merci au maire d’Evreux. Son discours m’a fait penser à Jacques Chirac en 1998. J’ai grandi dans cette ville, c’est exceptionnel d’avoir grandi à Evreux. A chaque moment difficile vous avez été ma force. J’essaie toujours de passer vous voir pour faire un coucou. Mon enfance ici a été exceptionnelle, que ce soit au quartier de la Madeleine ou différents clubs», a de son côté assuré le principal intéressé.