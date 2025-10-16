PSG : Luis Enrique défend Gonçalo Ramos

Remplaçant de luxe au Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos doit également se contenter d’un temps de jeu réduit avec sa sélection nationale. Mais cet après-midi, Luis Enrique a tenu à rappeler son attachement au buteur portugais.

«C’est un joueur important pour nous, peu importe son temps de jeu. On est très contents de ses performances. On le juge sur son rendement. On a confiance en sa capacité et on est contents de lui», a confié l’Espagnol en conférence de presse.