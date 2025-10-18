PSG - Strasbourg : Warren Zaïre-Emery a retrouvé de sa superbe !

Vendredi soir, au Parc des Princes et pour le retour de la Ligue 1, Warren Zaïre-Emery avait un message à faire passer. Discuté, à juste titre, depuis plusieurs mois, le Titi parisien a semble-t-il profité de la trêve internationale pour se refaire une santé. De retour en équipe de France espoirs, deux ans après sa dernière sélection chez les Bleuets, le natif de Montreuil a poursuivi sur sa lancée lors de la réception de Strasbourg en ouverture de la 8e journée de Ligue 1.

Aligné dans un rôle de sentinelle aux côtés de Kang-In Lee et Désiré Doué, le droitier d’1m78 a rappelé à tous ses détracteurs qu’il restait l’un des talents les plus prometteurs de sa génération. Une nouvelle fois désigné capitaine par Luis Enrique - en l’absence de Marquinhos, Hakimi et Vitinha - le numéro 33 des Rouge et Bleu n’a cessé d’harceler son adversaire direct dans un match d’une intensité rarement observée en Ligue 1. Solide dans le duel, impérial sur l’homme, WZE a surtout retrouvé sa percussion.

Un capitaine retrouvé

Mobile, porté vers l’avant et disponible pour ses partenaires, l’international français aux 7 sélections s’est, en effet, distingué par de nombreuses remontées de balle tranchantes, déstabilisant le bloc alsacien et permettant aux siens de se montrer dangereux sur le but de Mike Penders. Crédité d’un 7,5 par la rédaction FM, le chouchou du Parc des Princes a finalement rendu une copie pleine : 99% de passes réussies, 99 ballons touchés, 8 ballons récupérés, 4 duels remportés.

«Je me sens bien. Je suis allé avec les Espoirs pour reprendre cette confiance. Toucher beaucoup de ballons, jouer vers l’avant. Aujourd’hui, ça n’a pas été un mauvais match de ma part. Je me sens bien, j’espère que ça va continuer comme ça», savourait logiquement l’intéressé en zone mixte. «Je me sens de mieux en mieux, je reprends cette confiance et je reprends du plaisir. Ce brassard de capitaine, c’est toujours une fierté. Je saurai représenter l’équipe», avait, par ailleurs, indiqué WZE au micro de Ligue 1+.

De son côté, Luis Enrique, présent en conférence de presse, a lui salué le très bon match de son milieu de terrain. «On a beaucoup de confiance en lui. On connaît ses capacités, et on est contents de le voir évoluer à ce niveau-là». Encore privé de nombreux cadres à quatre jours de son déplacement à Leverkusen en Ligue des Champions, le PSG, toujours provisoirement leader, peut donc se féliciter du retour au plus haut niveau de son crack après plusieurs mois compliqués.