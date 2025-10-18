PSG : le cadeau improbable reçu par Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé poursuit sa récupération après sa blessure à l’ischio-jambier et se rapproche plus que jamais d’un retour sur les terrains. En attendant, il patiente comme il peut… et a récemment reçu un cadeau pour le moins insolite.

La suite après cette publicité

Il s’agit d’un Arc de Triomphe miniature personnalisé à l’effigie de Charles Aznavour, dont il est un grand fan. L’attaquant parisien a partagé ce présent en story Instagram, sans préciser qui lui avait offert cet objet. Après le Ballon d’Or 2025, voilà une pièce originale de plus pour décorer son armoire à trophées.