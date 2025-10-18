Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue 1

PSG : le cadeau improbable reçu par Ousmane Dembélé

Par André Martins
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp

Ousmane Dembélé poursuit sa récupération après sa blessure à l’ischio-jambier et se rapproche plus que jamais d’un retour sur les terrains. En attendant, il patiente comme il peut… et a récemment reçu un cadeau pour le moins insolite.

La suite après cette publicité
BeFootball
Ousmane Dembélé 🇫🇷 a reçu un Arc de Triomphe personnalisé à l’effigie de Charles Aznavour dont il est un grand fan. ❤️

(IG)
Voir sur X

Il s’agit d’un Arc de Triomphe miniature personnalisé à l’effigie de Charles Aznavour, dont il est un grand fan. L’attaquant parisien a partagé ce présent en story Instagram, sans préciser qui lui avait offert cet objet. Après le Ballon d’Or 2025, voilà une pièce originale de plus pour décorer son armoire à trophées.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier