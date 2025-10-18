Benjamin Pavard et l’OM ont fixé un rendez-vous

Recruté par l’OM lors du dernier mercato estival, Benjamin Pavard a rejoint le club sous forme de prêt avec option d’achat. L’ancien défenseur du Bayern Munich souhaitait relever un nouveau défi en Ligue 1, séduit par le projet ambitieux mené par Roberto De Zerbi. Si le club marseillais ne devrait pas avoir de difficulté à lever l’option, le principal obstacle reste le salaire du champion du monde, estimé à environ 545 000 euros mensuels.

Selon L’Équipe, l’avenir de Pavard à Marseille reste encore incertain, bien que le joueur se plaise dans le sud de la France. Les discussions sur la suite de sa collaboration avec l’OM sont prévues pour la seconde partie de saison. Convaincu à l’origine par Adrien Rabiot – aujourd’hui à l’AC Milan – Pavard sait néanmoins que la stabilité est relative à Marseille, où la situation peut évoluer très rapidement.