Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

Benjamin Pavard et l’OM ont fixé un rendez-vous

Par André Martins
1 min.
Pavard OM @Maxppp

Recruté par l’OM lors du dernier mercato estival, Benjamin Pavard a rejoint le club sous forme de prêt avec option d’achat. L’ancien défenseur du Bayern Munich souhaitait relever un nouveau défi en Ligue 1, séduit par le projet ambitieux mené par Roberto De Zerbi. Si le club marseillais ne devrait pas avoir de difficulté à lever l’option, le principal obstacle reste le salaire du champion du monde, estimé à environ 545 000 euros mensuels.

La suite après cette publicité

Selon L’Équipe, l’avenir de Pavard à Marseille reste encore incertain, bien que le joueur se plaise dans le sud de la France. Les discussions sur la suite de sa collaboration avec l’OM sont prévues pour la seconde partie de saison. Convaincu à l’origine par Adrien Rabiot – aujourd’hui à l’AC Milan – Pavard sait néanmoins que la stabilité est relative à Marseille, où la situation peut évoluer très rapidement.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Benjamin Pavard

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Benjamin Pavard Benjamin Pavard
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier