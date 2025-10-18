Premier League
Manchester City : Rayan Cherki débute sur le banc
1 min.
Absent depuis le mois d’août dernier, Rayan Cherki fait son retour avec Manchester City ce samedi pour la réception d’Everton (16 heures). Après avoir raté les neuf dernières rencontres, l’ancien Lyonnais va toutefois débuter sur le banc.
Pour ce rendez-vous, Pep Guardiola a, en effet, décidé de miser sur un quatuor offensif composé de Savinho, Phil Foden, Jérémy Doku et Erling Haaland. Pour rappel, les Skyblues pointent actuellement à la 6e place de Premier League.
Les compositions officielles :
Manchester City : Donnarumma - Nunes, Dias, Ake, O’Reilly - Nico - Reijnders, Savinho, Foden, Doku - Haaland
Everton : Pickford - O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko - Garner, Gueye - Alcaraz, Dewsbury-Hall, Ndiaye - Beto
