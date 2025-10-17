Un ancien joueur de Premier League fusille Florian Wirtz

Pour le moment, Florian Wirtz peine à convaincre sous le maillot de Liverpool. Recruté pour 130 millions d’euros après plusieurs saisons de haut niveau avec le Bayer Leverkusen, le milieu offensif allemand n’a qu’une seule passe décisive à son actif en 10 apparitions et accumule les critiques. Même si Julian Nagelsmann, sélectionneur de l’Allemagne, est récemment intervenu pour défendre son joueur : « même s’il n’a pas marqué de but, il est le joueur qui crée le plus d’occasions en Premier League. Ce n’est pas sa faute si son coéquipier ne les marque pas. Il doit simplement s’habituer au championnat. Je l’ai vu se libérer complètement. Il sait de quoi il est capable et comment les choses fonctionnent. »

La suite après cette publicité

Mais malgré ce soutien, l’ancien joueur d’Everton et de Manchester City, Joleon Lescott, n’a pas mâché ses mots sur l’actuel flop de l’Allemand : « si Liverpool pouvait récupérer son argent à la fin de la saison, ils le feraient. » Une sortie qui reflète l’impatience grandissante autour du joueur de 22 ans, encore en quête de ses premiers buts et passes décisives en Premier League.