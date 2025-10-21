Record de buts battu en une soirée de Ligue des Champions !

Cette 3e journée de Ligue des Champions restera dans les mémoires avec 43 buts inscrits en 9 matchs et en une seule soirée, soit 4,8 buts par rencontre d’après Opta. Il s’agit tout simplement d’un record dans cette compétition.

Le Bayer-PSG (2-7) avec 9 buts marqués a bien aidé mais aussi le PSV-Naples (6-2) ou encore le Barça-Olympiakos (6-1). Il n’y a eu qu’un seul 0-0 ce soir, c’était entre le Kairat Almaty et Paphos. Le record précédent était de 40 buts marqués en 8 matchs le 21 octobre 2014.