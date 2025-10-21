Ligue des Champions
Record de buts battu en une soirée de Ligue des Champions !
1 min.
Cette 3e journée de Ligue des Champions restera dans les mémoires avec 43 buts inscrits en 9 matchs et en une seule soirée, soit 4,8 buts par rencontre d’après Opta. Il s’agit tout simplement d’un record dans cette compétition.
OptaJoe @OptaJoe – 21/10
4.8 – The 43 goals scored across the nine UEFA Champions League games tonight was the second-highest average (4.8) on a single day in the competition (min 4 games), after this exact day nine years ago (40 in 8 games on 21st October 2014). Spooky.Voir sur X
Le Bayer-PSG (2-7) avec 9 buts marqués a bien aidé mais aussi le PSV-Naples (6-2) ou encore le Barça-Olympiakos (6-1). Il n’y a eu qu’un seul 0-0 ce soir, c’était entre le Kairat Almaty et Paphos. Le record précédent était de 40 buts marqués en 8 matchs le 21 octobre 2014.
