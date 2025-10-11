Julian Nagelsmann prend la défense de Florian Wirtz

Pour le moment, Florian Wirtz est l’un des plus grands flops de la saison. Recruté pour 130 millions d’euros par Liverpool après plusieurs saisons de haute voltige avec le Bayer Leverkusen, le milieu offensif allemand peine à convaincre. N’ayant qu’une passe décisive à son actif en dix apparitions, le natif de Pulheim est logiquement critiqué. Et même si les doutes commencent à être de plus en plus nombreux pour le joueur de 22 ans, ce dernier a pu compter sur le soutien de Julian Nagelsmann.

En effet, le sélectionneur de l’Allemagne a pris sa défense ce samedi en conférence de presse : «même s’il n’a pas marqué de but, il est le joueur qui crée (parmi) le plus d’occasions en Premier League. Ce n’est pas de sa faute si son coéquipier ne les marque pas, et la statistique n’est même pas le tiers de la vérité. Il doit simplement s’habituer au championnat. Je l’ai vu se libérer complètement. Il sait de quoi il est capable et comment les choses fonctionnent.»