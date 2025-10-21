PSG : Laure Boulleau fracasse Illia Zabarnyi

Si le Paris Saint-Germain mène largement face au Bayer Leverkusen à la mi-temps (4-1), Illia Zabarnyi a vécu une première période cauchemardesque. Coupable d’avoir provoqué un premier penalty, le défenseur ukrainien en a provoqué un deuxième et s’est fait expulser à la 37e minute. Et pour Laure Boulleau, l’ancien pensionnaire de Bournemouth n’a pas été très fin dans ses interventions.

« Ce qui est un peu énervant chez Zabarnyi, c’est qu’on dirait qu’il refuse de perdre les duels. Des fois, tu perds ton duel, faut lâcher au pire. Faire ça, c’est encore pire. Tu peux encore prendre un rouge. Il a vu que le mec avait de l’avance sur lui, à un moment donné, ne cherche plus le combat physique. De toute façon, le duel est perdu. je trouve qu’il est mauvais perdant », a-t-elle déclaré sur Canal+.