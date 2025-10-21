LdC : le PSG massacre le Bayer Leverkusen 7-2 et prend la tête de la phase de ligue

Tombé sur un tirage au sort difficile pour la Ligue des Champions 2025/2026, le Paris Saint-Germain tient parfaitement son statut de tenant du titre. Le club francilien a écrasé l’Atalanta (4-0), avant de dominer le FC Barcelone (2-1) malgré de nombreux absents. Ce mardi, les Franciliens repartaient au combat avec un sacré duel contre le club allemand du Bayer Leverkusen. Le Werkself restait de son côté sur des matches nuls contre Copenhague (2-2) et le PSV Eindhoven (1-1). Pour cette rencontre, Luis Enrique misait sur un 4-3-3 avec Lucas Chevalier dans les buts derrière Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, Willian Pacho et Nuno Mendes. Vitinha était placé en sentinelle auprès de Warren Zaïre-Emery et Désiré Doué. Devant, Senny Mayulu était placé en pointe avec Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola sur les ailes. En face, les Allemands misaient sur un 3-4-2-1 avec Mark Flekken dans les buts derrière Robert Andrich, Loïc Badé et Edmond Tapsoba avec Arthur et Alex Grimaldo comme pistons. Equi Fernandez et Aleix Garcia composaient le double pivot. Devant, Christian Kofane était soutenu par Claudio Echeverri et Ernest Poku.

Rapidement, le Paris Saint-Germain imposait son tempo dans la partie et mettait la pression rapidement dans le camp allemand. Cela débouchait sur un corner frappé par Nuno Mendes vers le second poteau. Willian Pacho prenait le meilleur sur Loïc Badé et allait marquer de la tête (1-0, 7e). Une entame idéale pour les Franciliens qui allaient surfer sur leur dynamique et installer la peur dans l’esprit de leurs adversaires. Mark Flekken était d’ailleurs proche de la boulette avec un crochet sur Bradley Barcola où l’ailier français était proche d’en profiter (12e). Juste derrière, Khvicha Kvaratskhelia se mettait en position de tir, mais croisait trop sur la droite (19e). Néanmoins, sur un coup de billard dans la surface parisienne, Illia Zabarnyi était coupable d’une main et concédait un penalty (23e). Une occasion en or pour revenir du côté du Bayer Leverkusen mais Alejandro Grimaldo allait frapper fort sur le poteau droit de Lucas Chevalier (26e). Une alerte bien imprimée par les Parisiens puisque la réponse intervenait dans la foulée avec un sublime centre de Bradley Barcola vers la droite de la surface pour Senny Mayulu. Le jeune parisien allait heurter le poteau droit à son tour (29e).

Le PSG colle un set au Bayer et prend la tête

Alors que le Bayer Leverkusen reprenait ses esprits, Robert Andrich allait saborder les siens en étant expulsé pour un coup de coude dans le visage de Désiré Doué (33e). En supériorité numérique, le Paris Saint-Germain n’allait pas en profiter longtemps et allait se retrouver à dix également quelques minutes plus tard. Accrochant Christian Kofane dans sa surface, Illia Zabarnyi était de nouveau coupable et recevait la biscotte rouge tout en concédant un penalty (37e). Cette fois, Aleix Garcia ne se manquait pas et égalisait sur la droite du but (1-1, 38e). Un but qui avait le mérite de réveiller le Paris Saint-Germain qui répondait immédiatement. Ainsi, Désiré Doué était trouvé côté gauche par Khvicha Kvaratskhelia et allait conclure d’une frappe du gauche dans le petit filet (2-1, 41e). Passeur, le Géorgien devenait buteur quelques secondes plus tard suite à un bon service de Senny Mayulu. Contré dans sa tentative, il suivait et frappait de nouveau en marquant avec l’aide des deux montants (3-1, 44e). Mieux, Khvicha Kvaratskhelia retrouvait encore Désiré Doué dont l’enroulé se logeait sur la droite du but (4-1, 45e +3).

Assommant son adversaire juste avant la pause, le Paris Saint-Germain semblait avoir fait le plus dur. En seconde période, le Paris Saint-Germain revenait avec autant de tranchant. Au milieu du terrain, Vitinha se fendait d’un vrai numéro de soliste avant de lancer en profondeur Nuno Mendes dans l’axe. Le latéral portugais allait ajuster le gardien pour donner encore plus de tranquillité aux siens (5-1, 50e). Mais les Allemands n’avaient pas encore totalement coulé avec cette lourde frappe axiale à 25 mètres des cages d’Aleix Garcia se logeant dans la lucarne droite (5-2, 54e). Une petite lueur d’espoir pour les Allemands ? Elle était vite éteinte après l’entrée d’Ousmane Dembélé sur le terrain. Remplaçant Khvicha Kvaratskhelia à l’heure de jeu, le Ballon d’Or 2025 allait être servi par Bradley Barcola et faisait trembler le but adverse par sa frappe victorieuse (6-2, 66e). En gestion par la suite, le Paris Saint-Germain enfonçait le clou dans les dernières secondes grâce à Vitinha (90e). Le club francilien s’offre une large victoire 7-2 et prend la tête du classement de la phase de ligue de la Ligue des Champions devant l’Inter Milan et Arsenal.