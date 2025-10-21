Menu Rechercher
Commenter 7
Premier League

Une légende de Liverpool met en garde Slot à propos de Mohamed Salah

Par André Martins
1 min.
Salah et Slot (Liverpool) @Maxppp
Liverpool 1-2 Man United

Lors de la défaite de Liverpool contre Manchester United à Anfield dimanche après-midi (1-2), Mohamed Salah a une fois de plus été fantomatique, comme souvent depuis le début de la saison. De quoi pousser Jamie Carragher à mettre en garde Arne Slot concernant la gestion de l’attaquant égyptien, estimant qu’il ne doit plus être considéré comme un titulaire indiscutable chez les Reds.

La suite après cette publicité

« C’est un vrai casse-tête pour l’entraîneur, et on verra ce qu’il fera. C’est intéressant qu’il l’ait remplacé. Jürgen Klopp avait l’habitude de le sortir souvent, cela montre que, déjà par le passé, Mo Salah pouvait faire un mauvais match et être remplacé, même s’il avait encore un peu d’énergie et de vivacité. On est arrivé à un stade avec Mo Salah où il ne devrait plus jouer tous les matchs. Ce ne devrait plus être une question de ‘c’est le premier nom inscrit sur la feuille de match’. Il fait toujours partie de ton équipe-type, il joue les matchs à domicile, mais peut-être qu’il faut réfléchir autrement. Si Liverpool a deux matchs à l’extérieur, un en Europe et un à Brentford — je ne pense pas qu’il doive jouer les deux », a conseillé l’ancien défenseur de Liverpool sur Sky Sports. Salah a été remplacé à la 85e minute par Jeremie Frimpong, qui a dynamisé le côté droit des Reds.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Liverpool
Arne Slot
Mohamed Salah

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Liverpool Logo Liverpool FC
Arne Slot Arne Slot
Mohamed Salah Mohamed Salah
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier