Une légende de Liverpool met en garde Slot à propos de Mohamed Salah

Lors de la défaite de Liverpool contre Manchester United à Anfield dimanche après-midi (1-2), Mohamed Salah a une fois de plus été fantomatique, comme souvent depuis le début de la saison. De quoi pousser Jamie Carragher à mettre en garde Arne Slot concernant la gestion de l’attaquant égyptien, estimant qu’il ne doit plus être considéré comme un titulaire indiscutable chez les Reds.

« C’est un vrai casse-tête pour l’entraîneur, et on verra ce qu’il fera. C’est intéressant qu’il l’ait remplacé. Jürgen Klopp avait l’habitude de le sortir souvent, cela montre que, déjà par le passé, Mo Salah pouvait faire un mauvais match et être remplacé, même s’il avait encore un peu d’énergie et de vivacité. On est arrivé à un stade avec Mo Salah où il ne devrait plus jouer tous les matchs. Ce ne devrait plus être une question de ‘c’est le premier nom inscrit sur la feuille de match’. Il fait toujours partie de ton équipe-type, il joue les matchs à domicile, mais peut-être qu’il faut réfléchir autrement. Si Liverpool a deux matchs à l’extérieur, un en Europe et un à Brentford — je ne pense pas qu’il doive jouer les deux », a conseillé l’ancien défenseur de Liverpool sur Sky Sports. Salah a été remplacé à la 85e minute par Jeremie Frimpong, qui a dynamisé le côté droit des Reds.