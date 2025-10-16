L’Espagne lance une nouvelle bataille entre le Barça et le PSG, Manchester City veut claquer 75M€ pour la nouvelle sensation anglaise

Bataille PSG - Barça pour le Golden Boy

Pas de Lamine Yamal pour le Golden Boy, la bataille est ouverte ! La jeunesse madrilène est intéressante, avec encore une fois Arda Güler qui est nommé pour le Golden Boy, tout comme Franco Mastantuono et Dean Huijsen. Les trois vont forcément bien figurer, même si on se dirige vers un duel entre le Barça et le PSG comme le rappelle Marca. Le grand favori s’appelle Désiré Doué. L’international français, qui a déjà fini 2ᵉ au trophée Kopa, devrait profiter de l’absence de Lamine Yamal. Sa saison incroyable ponctuée par un doublé en finale de Ligue des Champions parle pour lui, même si la presse espagnole n’oublie pas Pau Cubarsi qui vient de sortir une très belle saison avec le Barça.

La nouvelle piste de Manchester City au milieu

Le mercato n’a pas encore ouvert ses portes, mais Pep Guardiola a trouvé un joueur qui lui plaît beaucoup : un certain Elliot Anderson. Le milieu de terrain de Nottingham Forest vient de faire ses débuts en sélection et il a été tout aussi convaincant qu’avec son club. Pep Guardiola n’en a pas raté une miette et selon le Daily Star, Manchester City serait prêt à dépenser 75 M€ pour s’offrir l’international anglais. Il viendrait dans le but de remplacer Rodri qui n’est pas encore revenu à son meilleur niveau et qui est toujours courtisé par le Real Madrid. Vu la déception Nico Gonzalez, Manchester City veut anticiper.

Donnarumma rassure pour la Coupe du Monde

Gianluigi Donnarumma s’est entretenu avec La Gazzetta dello Sport au sortir de cette trêve internationale. Évidemment, l’ancien du PSG a évoqué la situation de l’Italie qui risque de jouer le barrage pour le prochain Mondial. "La troisième fois n’arrivera pas, ça ne peut pas arriver : cette équipe nationale se retrouvera au prochain championnat du monde. Je n’ai aucun doute", assure Donnarumma. Il faut dire que les supporters italiens ont de quoi être inquiets, cela fait 11 ans qu’ils n’ont pas participé à la Coupe du Monde. Les deux derniers barrages contre la Suède et la Macédoine du Nord sont de vrais traumatismes en Italie, même si Gennaro Gattuso a réussi ses débuts avec la Squadra Azzurra.