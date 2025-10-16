PSG : Luis Enrique se prononce sur le retour d’Ousmane Dembélé
Face aux journalistes avant le choc entre le PSG et Strasbourg, Luis Enrique a longuement été interrogé sur l’état de forme de ses troupes. Le technicien espagnol a notamment évoqué le cas Ousmane Dembélé, toujours en phase de reprise. «Je ne sais pas combien de jours il va être blessé», a finalement avoué l’Espagnol de 55 ans.
Et de conclure : «je peux voir le niveau des joueurs aux entraînements. On cherche à ne pas prendre de risque avec la santé des joueurs. Les blessures font partie du foot de haut niveau. On cherche à améliorer la santé des joueurs. Quand on récupère des joueurs et qu’ils commencent à s’entraîner, c’est facile pour moi de voir comment ils vont et s’ils sont prêts. Pour voir si un joueur est prêt, il faut attendre de le voir sur la pelouse».
