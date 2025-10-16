Menu Rechercher
PSG : Luis Enrique se prononce sur le retour d’Ousmane Dembélé

Par Josué Cassé
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp
PSG Strasbourg
Face aux journalistes avant le choc entre le PSG et Strasbourg, Luis Enrique a longuement été interrogé sur l’état de forme de ses troupes. Le technicien espagnol a notamment évoqué le cas Ousmane Dembélé, toujours en phase de reprise. «Je ne sais pas combien de jours il va être blessé», a finalement avoué l’Espagnol de 55 ans.

Et de conclure : «je peux voir le niveau des joueurs aux entraînements. On cherche à ne pas prendre de risque avec la santé des joueurs. Les blessures font partie du foot de haut niveau. On cherche à améliorer la santé des joueurs. Quand on récupère des joueurs et qu’ils commencent à s’entraîner, c’est facile pour moi de voir comment ils vont et s’ils sont prêts. Pour voir si un joueur est prêt, il faut attendre de le voir sur la pelouse».

Pub. le - MAJ le
