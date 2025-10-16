Le PSG annonce trois grosses absences face à Strasbourg

À la veille d’affronter Strasbourg dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a publié son traditionnel point médical. Et pour cette rencontre, les champions de France et d’Europe en titre vont devoir se passer de trois titulaires habituels.

«Ousmane Dembélé est en phase de reprise. Fabián Ruiz continue son travail de rééducation. Suite aux derniers examens et tests effectués, le staff médical a décidé de prolonger le programme de récupération de João Neves, afin de garantir une guérison complète avant son retour à la compétition», indique le club de la capitale sur son site officiel. À noter donc que Désiré Doué est enfin apte à retrouver les terrains. Tout comme Marquinhos.