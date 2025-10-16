Menu Rechercher
Commenter 12
Ligue 1

Le PSG annonce trois grosses absences face à Strasbourg

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp
PSG Strasbourg
betclic
1 1.24 N 6.10 2 9.25 Bonus 100€

À la veille d’affronter Strasbourg dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a publié son traditionnel point médical. Et pour cette rencontre, les champions de France et d’Europe en titre vont devoir se passer de trois titulaires habituels.

La suite après cette publicité

«Ousmane Dembélé est en phase de reprise. Fabián Ruiz continue son travail de rééducation. Suite aux derniers examens et tests effectués, le staff médical a décidé de prolonger le programme de récupération de João Neves, afin de garantir une guérison complète avant son retour à la compétition», indique le club de la capitale sur son site officiel. À noter donc que Désiré Doué est enfin apte à retrouver les terrains. Tout comme Marquinhos.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Ousmane Dembélé
João Neves
Fabián Ruiz

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
João Neves João Neves
Fabián Ruiz Fabián Ruiz
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier