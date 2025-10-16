Menu Rechercher
EDF : Jérôme Rothen tacle Michael Olise

Par Hanif Ben Berkane
Michael Olise avec les Bleus @Maxppp

Lors de la dernière trêve internationale, Didier Deschamps a pu tester un peu plus certains éléments offensifs de son onze de départ. Rapidement intégré à l’équipe, Michael Olise a connu un coup de moins bien sur ce rassemblement. De quoi faire parler dans la presse et notamment RMC.

L’ancien international Jérôme Rothen a estimé que l’attaquant du Bayern Munich avait un peu trop de passe-droit sous les ordres de Didier Deschamps. « Didier Deschamps en a fait très vite son maillon fort. Les Mbappé, Griezmann et compagnie sont allés le chercher leur statut de titulaire en Bleu. Lui donner les clés du camion, je trouve ça prématuré », a-t-il ainsi lancé. Pas sûr que DD partage cet avis.

