Menu Rechercher
Commenter 2
CDM

Nicolas Anelka dévoile ses deux joueurs favoris

Par Allan Brevi
1 min.
Anelka et Benzema ensemble en équipe de France en octobre 2009 @Maxppp

Présent à Barcelone pour les demi-finales de la Students Nations World Cup, Nicolas Anelka a profité de l’événement pour évoquer les talents du football mondial. Interrogé sur ses joueurs favoris, il a cité Kylian Mbappé et Lamine Yamal : « Lamine Yamal et Mbappé sont mes deux joueurs préférés : deux joueurs de qualité, l’un du Barça, l’autre du Real Madrid ; ce sont de bons rivaux ». Anelka a également abordé la récente blessure du Champion du Monde 2018, rassurant sur sa capacité à revenir plus fort : « il se repose et cela lui fera du bien parce qu’il a joué beaucoup de matchs cette saison et la précédente, donc cela améliorera sa condition physique ».

La suite après cette publicité

L’ancien attaquant des Bleus se veut confiant pour la Coupe du Monde à venir, estimant que la France et l’Espagne restent les deux grandes favorites grâce à leurs effectifs de qualité : « les deux équipes ont d’excellents joueurs et des effectifs de très grande qualité ». Pour Anelka, le retour progressif de Mbappé est un atout majeur pour Didier Deschamps et les Bleus, qui pourront compter sur leur attaquant phare dans les grandes échéances à venir.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
France
Kylian Mbappé
Lamine Yamal
Nicolas Anelka

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
France Flag France
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Lamine Yamal Lamine Yamal
Nicolas Anelka Nicolas Anelka
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier