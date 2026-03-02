Coupe d’Asie (F) : les joueuses iraniennes ont refusé de chanter leur hymne

Lors de leur entrée en lice dans la Coupe d’Asie, organisée en Australie, les joueuses de l’équipe nationale d’Iran ont marqué les esprits en restant silencieuses pendant l’hymne national avant leur rencontre face à la Corée du Sud. La scène s’est déroulée juste avant le coup d’envoi du match de phase de groupes de cette compétition continentale majeure qui rassemble les meilleures sélections d’Asie et sert également de tournoi qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde féminine. Sur la pelouse, les Sud-Coréennes, parmi les favorites du tournoi, ont rapidement imposé leur rythme (3-0) face à une sélection iranienne plus prudente, disputant l’une de ses premières participations à ce niveau de compétition.

Le geste des joueuses iraniennes intervient dans un contexte politique et militaire extrêmement tendu. Ce weekend, Israël et les États-Unis ont lancé une campagne de bombardements contre l’Iran, visant notamment des installations militaires et nucléaires. L’attaque a entraîné la mort du Guide suprême Ali Khamenei, ainsi que celle du chef des Gardiens de la révolution Mohammad Pakpour et du conseiller Ali Shamkhani. Téhéran a décrété 40 jours de deuil national, alors que l’espace aérien iranien et israélien a été fermé et que les tensions régionales restent très élevées. Dans ce contexte explosif, le silence des joueuses au moment de l’hymne apparaît comme un geste hautement symbolique, rappelant d’autres protestations d’athlètes iraniens ces dernières années face au régime et à la situation politique du pays.