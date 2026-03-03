Menu Rechercher
Commenter 9
Coupe du Roi

Barça, EdF : Jules Koundé s’est blessé

Par Max Franco Sanchez
Jules Koundé avec Alejandro Baldé @Maxppp

Mauvaise nouvelle pour le Barça, et potentiellement pour les Bleus, alors qu’il y a un rassemblement de l’Equipe de France en fin de mois. Alors que le club catalan affronte l’Atlético en demi-finale retour de Copa del Rey, cherchant une remontada, Jules Koundé a dû quitter le terrain à la 13e minute.

La suite après cette publicité

Le défenseur français s’est tout simplement jeté au sol, sans avoir reçu le moindre coup et se touchant le mollet, étant visiblement victime d’une blessure musculaire. Autant dire qu’il devrait rater les prochains matchs du Barça… et peut-être de la France donc.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Roi
Barcelone
France
Jules Koundé

En savoir plus sur

Coupe du Roi Coupe du Roi
Barcelone Logo Barcelone
France Flag France
Jules Koundé Jules Koundé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier