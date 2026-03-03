Coupe du Roi
Barça, EdF : Jules Koundé s’est blessé
Mauvaise nouvelle pour le Barça, et potentiellement pour les Bleus, alors qu’il y a un rassemblement de l’Equipe de France en fin de mois. Alors que le club catalan affronte l’Atlético en demi-finale retour de Copa del Rey, cherchant une remontada, Jules Koundé a dû quitter le terrain à la 13e minute.
Le défenseur français s’est tout simplement jeté au sol, sans avoir reçu le moindre coup et se touchant le mollet, étant visiblement victime d’une blessure musculaire. Autant dire qu’il devrait rater les prochains matchs du Barça… et peut-être de la France donc.
