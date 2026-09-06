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Match Valence - Barcelone en direct commenté
4e journée de Liga - dimanche 6 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Valence et Barcelone (Liga, 4e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Liga entre Valence et Barcelone. Ce match aura lieu le dimanche 6 septembre 2026 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Valence et Barcelone.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Valence et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 06 septembre 2026 à 16:15 sur DAZN ou Disney+.
- Où voir le match Valence Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Valence et Barcelone ?
Valence : le coach Carlos Corberán a choisi une formation en 5-3-2 : S. Dimitrievski, M. Diakhaby, Pepelu, Arnau Martínez, Jesús Vázquez, Pablo Maffeo, F. Ugrinić, A. Dieng, David Otorbi, Javi Guerra, A. Danjuma.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Joan García, Xavi Espart, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, A. Gordon, Fermín López, Lamine Yamal, Raphinha.
- Qui arbitre le match Valence Barcelone ?
Isidro Díaz de Mera Escuderos est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Valence Barcelone ?
Valencia accueille le match au Estadio de Mestalla.
- Quelle est la date et l'heure du match Valence Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 06 septembre 2026, coup d'envoi 16:15.
- Qui a marqué des buts pour Barcelone ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Lamine Yamal 6', Fermín López 22'.