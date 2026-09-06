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0 - 2
46'
Liga 2026/2027 4e journée
Valence
0 - 2
MT : 0-2
46'
Barcelone
Diffusé sur DAZN, Disney+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 2
22'
0 - 2
(PD A. Gordon) Fermín López
6'
0 - 1
(PD Fermín López) Lamine Yamal
Voir le live commenté
Classement live 1 Barcelone 12 18 Valence 1
Possession 77% Barcelone Valence
Tirs 3 1 4 2 6 10
Grosses occasions créées 100% Barcelone 1 Valence 0
Compositions Valence 5-3-2 Barcelone 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 VAL N NUL 2 BAR
421 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Barcelone Fermín López 1
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Fermín López 3/3 100% #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 3/4 75% #3 Logo Valence Arnaut Danjuma 2/3 67%
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Fermín López 2 #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 2
Interceptions
#1 Logo Valence Pepelu 3 #2 Logo Valence Filip Ugrinić 2
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 41/42 98% #2 Logo Barcelone Rodri 63/65 97% #3 Logo Barcelone Pedri 39/41 95%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Barcelone Rodri 21 #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 21

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
D
D
N
D
N
V
V
V
V
D
Rencontres précédentes
15% 8 Victoires 27% 14 Nuls 58% 30 Victoires

Blessures & suspensions

Justin de Haas Justin de Haas Blessure à la cheville Guido Rodríguez Guido Rodríguez Ischio-jambiers Guido Rodríguez Guido Rodríguez Blessure à la cuisse Dani Raba Dani Raba Blessure musculaire Pablo Maffeo Pablo Maffeo Ischio-jambiers Luis Rioja Luis Rioja Blessure à la cheville Sergi Canós Sergi Canós Lésion du ligament croisé antérieur du genou Sergi Canós Sergi Canós Hernie Sergi Canós Sergi Canós Hernie Umar Sadiq Umar Sadiq Ischio-jambiers Umar Sadiq Umar Sadiq Ischio-jambiers Jesús Vázquez Jesús Vázquez Blessure à l'aine
Rodri Rodri Blessure au genou Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Jesse Bisiwu Jesse Bisiwu Blessure à la cheville Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers

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Match Valence - Barcelone en direct commenté

4e journée de Liga - dimanche 6 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Valence et Barcelone (Liga, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Liga entre Valence et Barcelone. Ce match aura lieu le dimanche 6 septembre 2026 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Valence et Barcelone.

On en parle

Arbitres

Isidro Díaz de Mera Escuderos arbitre principal
Rubén Campo Hernández arbitre assistant
Diego Santaursula Aguado arbitre assistant
Aleksandar Ivaylov Angelov Borisov quatrième arbitre
José Antonio López Toca arbitre VAR
Alejandro Muñíz Ruiz arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio de Mestalla Valencia
Estadio de Mestalla
  • Année de construction : 1923
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 49430
  • Affluence moyenne : 34214
  • Affluence maximum : 55000
  • % de remplissage : 65

Match en direct

Date 06 septembre 2026 16:15
Compétition Liga
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 4
Diffusion DAZN, Disney+
Code VAL-BAR
Zone Espagne
Équipe à domicile Valence
Équipe à l'extérieur FC Barcelone
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Valence et Barcelone en France ?

Le match est à suivre en direct le 06 septembre 2026 à 16:15 sur DAZN ou Disney+.

Où voir le match Valence Barcelone en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Valence et Barcelone ?

Valence : le coach Carlos Corberán a choisi une formation en 5-3-2 : S. Dimitrievski, M. Diakhaby, Pepelu, Arnau Martínez, Jesús Vázquez, Pablo Maffeo, F. Ugrinić, A. Dieng, David Otorbi, Javi Guerra, A. Danjuma.

FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Joan García, Xavi Espart, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, A. Gordon, Fermín López, Lamine Yamal, Raphinha.

Qui arbitre le match Valence Barcelone ?

Isidro Díaz de Mera Escuderos est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Valence Barcelone ?

Valencia accueille le match au Estadio de Mestalla.

Quelle est la date et l'heure du match Valence Barcelone ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 06 septembre 2026, coup d'envoi 16:15.

Qui a marqué des buts pour Barcelone ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Lamine Yamal 6', Fermín López 22'.

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