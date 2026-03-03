Brésil : le joli message de Neymar à Rodrygo

Lors de la défaite du Real Madrid face à Getafe (0-1) en Liga, le club madrilène a reçu une très mauvaise nouvelle concernant Rodrygo. Entré en jeu en seconde période, l’ailier brésilien a ressenti de fortes douleurs au genou droit après un contact avec Adrián Liso mais a tout de même terminé la rencontre. Les examens médicaux réalisés le lendemain ont confirmé les pires craintes avec l’annonce d’une rupture du ligament croisé antérieur accompagnée d’une rupture du ménisque externe. Une blessure très lourde qui devrait l’éloigner des terrains pendant environ dix mois, mettant fin à sa saison et compromettant assurément sa participation à la Coupe du Monde 2026. Dans ce contexte difficile pour le joueur, les messages de soutien commencent déjà à affluer dans le monde du football, à commencer par celui de son compatriote et idole Neymar, qui lui a adressé un message émouvant pour l’encourager dans cette longue période de convalescence.

«Aujourd’hui est un de mes jours les plus tristes. Quand j’ai appris pour la blessure, un film a flashé dans ma tête. Toute la souffrance, toute l’angoisse et la peur de vivre cette blessure. Mon 10, mon garçon, mon héritier (comme je t’appelle) je ne demande qu’une chose de ta part. "Prends soin de ta tête" maintenant, il est temps de mettre tous ceux que tu aimes autour de toi… Et comme tu l’as dit, tu ne devrais pas avoir à traverser ça maintenant. Mais qui sommes-nous pour douter du plan de Dieu. Petit frère… Sois fort, je suis sûr que tu revoleras. Je t’aime de la même façon que tu m’as soutenu, je serai là pour toi !», a écrit l’ancien joueur du PSG et de Barcelone sur Instagram. Un soutien de taille d’une légende également marquée par de nombreux épisodes compliqués sur le plan physique.