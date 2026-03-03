Arsenal : la sortie lunaire de Mikel Arteta sur les corners

Depuis sa victoire contre Chelsea dimanche (2-1), Arsenal est critiqué de toute part. En effet, équipe parfaitement rodée sur corners, Arsenal a inscrit ses 15e et 16e buts de la saison sur corner pour s’offrir un succès précieux face aux Blues. Avec l’expertise de Nicolas Jover, spécialiste des coups de pied arrêtés au sein du club londonien, les hommes de Mikel Arteta sont devenus intraitables dans ce domaine malgré de nombreuses invectives à leur égard.

Ce mardi en conférence de presse, le coach espagnol est sorti du silence et s’est même fendu d’une sortie un peu provocatrice en expliquant qu’il aurait même aimé que son équipe marque plus sur corner : «je suis contrarié que nous n’ayons pas marqué plus de buts et que nous ayons encaissé des buts sur coups de pied arrêtés. Nous voulons être la meilleure équipe, la plus dominante, dans tous les aspects du jeu. C’est la trajectoire et l’objectif de cette équipe.»