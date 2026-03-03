Real Madrid : Rodrygo sort du silence après sa grosse blessure

Rodrygo s’est gravement blessé au genou droit lors du match de Liga entre le Real Madrid et Getafe. Entré en jeu en seconde période, l’ailier brésilien a ressenti de fortes douleurs après un contact, mais a tout de même terminé la rencontre. Les examens médicaux réalisés ensuite ont confirmé une rupture du ligament croisé antérieur accompagnée d’une rupture du ménisque externe. Cette grave blessure devrait l’éloigner des terrains pendant environ dix mois, ce qui signifie que sa saison est terminée et qu’il manquera également la Coupe du Monde 2026 avec la sélection brésilienne. L’attaquant de 25 ans est sorti du silence ce mardi soir, et a tenu à adresser un message.

La suite après cette publicité

«"Même sans comprendre, je te fais confiance…" L’un des pires jours de ma vie, comment j’avais toujours peur de cette blessure… Peut-être que la vie a été un peu cruelle avec moi ces derniers temps… Je ne sais pas si je le mérite mais, comment puis-je me plaindre ? J’ai vécu tellement de choses merveilleuses, que je ne méritais pas non plus. Un grand obstacle est apparu dans ma vie, dans ma carrière, et cela m’empêche de faire ce que j’aime le plus pendant un certain temps. Je suis absent pour le reste de la saison avec mon club et hors coupe du monde avec mon pays, un rêve que tout le monde sait à quel point ça compte pour moi. Et tout ce qu’il me reste c’est d’être fort comme toujours, c’est rien de nouveau. Merci tout le monde pour les prières, les textes et l’amour ! Vous êtes si importants pour moi. Même si c’est un moment très difficile, je promets de ne pas m’arrêter ici, je crois que j’ai encore beaucoup de choses incroyables à vivre et pour rendre heureux tous ceux qui me font confiance, c’est juste un à bientôt… Dieu est toujours au contrôle de tout», a-t-il publié sur son compte Instagram. L’heure est désormais arrivée de digérer et d’entamer sa longue rééducation.