Coupe du Roi

Les réseaux s’enflamment après un Barça-Atlético de folie

Par Quentin Baty
Marc Bernal avec le Barça @Maxppp
Barcelone 3-0 Atlético

Alors qu’ils devaient remonter un retard de quatre buts, les Barcelonais sont passés tout proches d’une nouvelle remontada face à l’Atlético de Madrid (3-0) en demi-finale retour de Coupe du Roi. Après un match à rebondissement et notamment une prestation XXL de Lamine Yamal, les réseaux sociaux n’ont pas manqué de s’enflammer.

Pub. le - MAJ le
Coupe du Roi
