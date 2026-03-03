Les réseaux s’enflamment après un Barça-Atlético de folie

Alors qu’ils devaient remonter un retard de quatre buts, les Barcelonais sont passés tout proches d’une nouvelle remontada face à l’Atlético de Madrid (3-0) en demi-finale retour de Coupe du Roi. Après un match à rebondissement et notamment une prestation XXL de Lamine Yamal, les réseaux sociaux n’ont pas manqué de s’enflammer.

