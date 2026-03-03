L’Allemagne est consternée par Antonio Rüdiger !

Le Real Madrid a peut-être perdu plus qu’un simple match hier au Santiago-Bernabéu contre Getafe hier (0-1). C’est aussi le titre qui s’est éloigné en partie. S’il reste encore 12 matchs pour rattraper les 4 points de retard sur le Barça, la Casa Blanca affiche toujours les mêmes signes de fébrilité collective. Ça ne va pas dans le bon sens à l’heure où la saison se joue, entre le championnat et la Ligue des Champions où il faudra ferrailler une nouvelle fois avec Manchester City lors des 8es de finale, sans doute sans Mbappé, au moins à l’aller.

Antonio Rüdiger a lui aussi laissé quelques plumes ce lundi soir. Dès la 27e minute, le défenseur allemand s’est rendu coupable d’un très mauvais geste sur Diego Rico; un coup de genou au niveau du cou et de la mâchoire qui aurait dû être lourdement sanctionné. Au lieu de cela, il est resté sur le terrain tout au long de la soirée. Même si l’Espagne est habitué à ses coups de sang, l’ancien joueur de Chelsea est cette fois dans le viseur des médias locaux, scandalisés par ce qui est perçu comme une agression délibérée et très dangereuse.

«Rüdiger est incapable de se contrôler dans les moments cruciaux»

L’attitude du pilier du Real Madrid ne passe pas non plus en Allemagne où on commence à sérieusement s’inquiéter. On ne compte même plus les moments où les fils se touchent. «Dans le football, il y a toujours des scènes qui vous laissent sans voix – dans la carrière d’Antonio Rüdiger (33 ans), il y en a clairement beaucoup trop», écrit Bild. Le média se demande même s’il est bien raisonnable de l’emmener en Amérique cet été, en dépit de ses qualités de meneur d’hommes, de joueur d’expérience (81 sélections, 3 buts), de caractère apprécié du vestiaire et tout simplement de cadre de la sélection.

«Ce n’était pas une simple faute grossière, c’était quasiment une agression. Et cela se voit une fois de plus : Rüdiger est incapable de se contrôler dans les moments cruciaux, et c’est pourquoi il ne devrait pas participer à la Coupe du Monde !» L’article rappelle quelques-uns de ses antécédents comme son geste de décapitation lors d’un derby contre l’Atlético en Ligue des Champions, sa suspension de six matchs après avoir lancé un rouleau de ruban adhésif sur un arbitre lors de la dernière finale de Coupe d’Espagne, ses provocations lors du Mondial 2022 contre le Japon.

Le mauvais geste de trop pour Nagelsmann ?

«Trop de mauvaises choses ! Et ceux qui ne changent pas devraient rester chez eux», conclut Bild. Ce coup de genou sur Rico sera-t-il le geste de trop ? On peut légitimement se poser la question. En mai dernier après la finale de la Coupe d’Espagne, Julian Nagelsmann l’avait déjà mis en garde. «La limite a été atteinte. Il ne doit plus se permettre cela, sinon les conséquences seront plus graves». En plus de cela, avec Nico Schlotterbeck et Jonathan Tah, le sélectionneur a de quoi faire en défense centrale pour la Coupe du Monde américaine. Et si Rüdiger avait involontairement mis fin à sa carrière internationale ?